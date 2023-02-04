Giriş Tarihi: 04.02.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 06:36

Poyraz Karayel'in Sinan'ı öyle bir değişti ki... Çocuk yıldız Ataberk Mutlu delikanlı oldu! Bu değişimi kimse beklemiyordu!

Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran, ailesiyle sakin bir hayat sürüren Ataberk Mutlu değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu kocaman delikanlı oldu. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlu Sinan'ı canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor. Küçük yıldız şimdilerde 17 yaşında... İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan Ataberk Mutlu'nun son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...