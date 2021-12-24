Poyraz Karayel’in Sinan’ı sosyal medyaya adeta damga vurdu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu bir de şimdi görün!

Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Çocuk yıldız, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor. Küçük yıldız şu anda 15 yaşında... İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın son hali …