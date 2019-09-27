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  • Prenses Beatrice Meghan Markle'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

Dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir aile İngiliz . Tüm mensuplarıyla milyonlarca kişinin mercek altına aldığı İngiltere Kraliyet ailesinin bu kadar merak edilmesinin nedeni arasında hiç kuşkusuz ailenin genç kuşağının özel hayatları ve birbirleriyle olan ilişkilerinin çarpışma boyutunda olması. Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan Kraliyetin küçük gelini şu sıralar eşi ve oğluyla birlikte turunda. Son aylarda herkes , ve eşleri arasındaki gerilimi konuşsa da her şey bununla sınırlı değil. Kraliyet ailesinden gelen son gerilim haberi ise ufak çaplı bir intikam. , Meghan Markle'dan kız kardeşi 'nin intikamını bakın nasıl aldı... İşte Meghan Markle ile dün nişanı resmen açıklanan Prenses Beatrice arasındaki intikam öyküsü...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 14:50
Prenses Beatrice Meghan Markle'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

Dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir aile İngiliz . Tüm mensuplarıyla milyonlarca kişinin mercek altına aldığı İngiltere Kraliyet ailesinin bu kadar merak edilmesinin nedeni arasında hiç kuşkusuz ailenin genç kuşağının özel hayatları ve birbirleriyle olan ilişkilerinin çarpışma boyutunda olması. Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan Kraliyetin küçük gelini şu sıralar eşi ve oğluyla birlikte turunda. Son aylarda herkes , ve eşleri arasındaki gerilimi konuşsa da her şey bununla sınırlı değil. Kraliyet ailesinden gelen son gerilim haberi ise ufak çaplı bir intikam. , Meghan Markle'dan kız kardeşi 'nin intikamını bakın nasıl aldı... İşte Meghan Markle ile dün nişanı resmen açıklanan Prenses Beatrice arasındaki intikam öyküsü...

Prenses Beatrice Meghan Markle'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

Son dönemlerde arka arkaya nişan, evlilik ve bebek haberleriyle gündeme gelen ailede bazen açıkça görünür hale gelen bazen de kapalı kapılar ardında süre giden bir rekabet söz konusu.

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Prenses Beatrice Meghan Markle'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

İşte bunun son örneklerinden biri de dün yaşandı. Son aylarda herkes , ve eşleri arasındaki gerilimi konuşsa da her şey bununla sınırlı değil. Ailede bir başka "gerilim" daha yaşandı yaklaşık bir yıl önce. Sonra bu gerilimin kahramanları dün bir kez daha karşı karşıya geldi. Elbette her iki tarafın hayranları da bu ayrıntıyı atlamadı ve yine ortada tartışmalar, iddialar dolanmaya başladı.

Prenses Beatrice Meghan Markle'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

Bu son gerilimin ve tartışmanın tarafları ise şu sıralar eşi ve oğluyla birlikte turunda olan ile dün nişanı resmen açıklanan . Bu tartışmanın odağında ise "küçük bir intikam" öyküsü var.

Prenses Beatrice Meghan Markle'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

İngiliz kraliyet ailesinin "vitrin yüzü" olarak görülen genç kuşak üyeleri arasında zaman zaman diğerlerinin önüne geçme konusunda bir mücadele yaşandığı bilinen bir gerçek. Bu kez olan da buna benzer bir durum.

Prenses Beatrice Meghan Markle'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

Son birkaç gündür tüm dünyadaki hayranları ile 'ın ziyaretine odaklanmıştı.

Prenses Beatrice Meghan Markle'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

Bunun önemli nedenlerinden biri de çiftin geçen mayıs ayında dünyaya gelen minik bebekleri Archie'nin de o geziye katılmasıydı.

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