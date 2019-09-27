Prenses Beatrice Meghan Markle'dan kız kardeşinin intikamını fena aldı!

Dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu bir aile İngiliz kraliyet ailesi. Tüm mensuplarıyla milyonlarca kişinin mercek altına aldığı İngiltere Kraliyet ailesinin bu kadar merak edilmesinin nedeni arasında hiç kuşkusuz ailenin genç kuşağının özel hayatları ve birbirleriyle olan ilişkilerinin çarpışma boyutunda olması. Son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan Kraliyetin küçük gelini Meghan Markle şu sıralar eşi ve oğluyla birlikte Güney Afrika turunda. Son aylarda herkes Prens William, Prens Harry ve eşleri arasındaki gerilimi konuşsa da her şey bununla sınırlı değil. Kraliyet ailesinden gelen son gerilim haberi ise ufak çaplı bir intikam. Prenses Beatrice, Meghan Markle'dan kız kardeşi Prenses Eugenie'nin intikamını bakın nasıl aldı... İşte Meghan Markle ile dün nişanı resmen açıklanan Prenses Beatrice arasındaki intikam öyküsü...