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Haberler Galeri Prison Break'ın yıldızı Wentworth Miller hastalığını ilk kez açıkladı! "Bu değiştirebileceğim bir şey değil..."
Giriş Tarihi: 28.07.2021 09:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 09:23

Prison Break'ın yıldızı Wentworth Miller hastalığını ilk kez açıkladı! "Bu değiştirebileceğim bir şey değil..."

2005 ile 2009 yılları arasında dört sezon yayınlanan, 2017'de beşinci sezonu çıkan Prison Break dizisiyle birlikte başrol oyuncusu Wentworth Miller da bir fenomene dönüşmüştü.Oyuncu ve senarist olan Wentworth Miller, Instagram üzerinden kendisine otizm teşihi konduğunu açıkladı. 49 yaşındaki ünlü oyuncu, hislerini takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabında hiç fotoğraf paylaşmayan Wentworth Miller, beyaz bir zemin üzerine açıklama yaparak, "Gayri resmi otizm teşhisimi aldığımdan bu yana bir yıl oldu. Kendi kendine teşhisten önce. Bunu resmi bir teşhis takip etti. Güncellenmesi gereken uzun, kusurlu bir süreçti" dedi.

Prison Break'ın yıldızı Wentworth Miller hastalığını ilk kez açıkladı! Bu değiştirebileceğim bir şey değil...

Instagram hesabında hiç fotoğraf paylaşmayan Wentworth Miller, beyaz zemin üzerine açıklama yaparak sevdiklerine haberi duyurdu Miller, "Gayri resmi otizm teşhisimi aldığımdan bu yana bir yıl oldu. Kendi kendine teşhisten önce. Bunu resmi bir teşhis takip etti. Güncellenmesi gereken uzun, kusurlu bir süreçti" dedi.

Prison Break'ın yıldızı Wentworth Miller hastalığını ilk kez açıkladı! Bu değiştirebileceğim bir şey değil...

"Bu, değiştireceğim bir şey değil. Otizmli olmak kim olduğum meselesinin merkezinde yer alıyor. Başardığım / dile getirdiğim her şeyin" dedi.

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Prison Break'ın yıldızı Wentworth Miller hastalığını ilk kez açıkladı! Bu değiştirebileceğim bir şey değil...


"ŞOK EDİCİ AMA SÜRPRİZ DEĞİL"

Amerikalı oyuncu, tanı almanın "Pek çok kişinin hoşlanmadığı bir ayrıcalık olduğunu" bildiğini ve teşhisin "şoke edici" olduğunu, ancak "sürpriz olmadığını" yazdı."Otizm hakkında yeterince bilgim yok. Bilinecek çok şey var" diye yazan Miller, "Şu anda çalışmalarım anlayışımı geliştiriyor gibi görünüyor. 50 yıllık yaşanmış deneyimi yeni bir mercekle yeniden incelemek gerekiyor" yorumunu yaptı.

Prison Break'ın yıldızı Wentworth Miller hastalığını ilk kez açıkladı! Bu değiştirebileceğim bir şey değil...

TEŞEKKÜR ETTİ

Miller, "Bilinçli veya bilinçsiz olarak yıllar içinde bana fazladan lütufta bulunan ya da alan veren, onlar için anlamlı olsun ya da olmasın, dünyada benim için anlamlı olan bir şekilde hareket etmeme izin veren" şeklinde özetlediği hayatındaki insanlara da teşekkür etti.

Prison Break'ın yıldızı Wentworth Miller hastalığını ilk kez açıkladı! Bu değiştirebileceğim bir şey değil...

2005 ile 2009 yılları arasında dört sezon yayınlanan, 2017'de beşinci sezonu çıkan Prison Break dizisiyle birlikte başrol oyuncusu Wentworth Miller da bir fenomene dönüşmüştü. Michael Scofield'ın (Wentworth Miller) işlemediği bir suçtan dolayı idam cezası almış ağabeyi Lincoln Burrows'u (Dominic Purcell) kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edip onu hapishaneden çıkarmak için bir kaçış planı yapması ve sonrasında gelişen olayları konu alan dizi, dünya çapında geniş bir seyirci kitlesi kazanmıştı.

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