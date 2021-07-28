Prison Break'ın yıldızı Wentworth Miller hastalığını ilk kez açıkladı! "Bu değiştirebileceğim bir şey değil..."

2005 ile 2009 yılları arasında dört sezon yayınlanan, 2017'de beşinci sezonu çıkan Prison Break dizisiyle birlikte başrol oyuncusu Wentworth Miller da bir fenomene dönüşmüştü.Oyuncu ve senarist olan Wentworth Miller, Instagram üzerinden kendisine otizm teşihi konduğunu açıkladı. 49 yaşındaki ünlü oyuncu, hislerini takipçileriyle paylaştı. Instagram hesabında hiç fotoğraf paylaşmayan Wentworth Miller, beyaz bir zemin üzerine açıklama yaparak, "Gayri resmi otizm teşhisimi aldığımdan bu yana bir yıl oldu. Kendi kendine teşhisten önce. Bunu resmi bir teşhis takip etti. Güncellenmesi gereken uzun, kusurlu bir süreçti" dedi.