Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na ahir zaman soruları! Dijital para, sosyal medya, güzellik trendleri... İşte 10 ’yeni nesil’ soru!

Giriş Tarihi: 30.04.2022 09:23
Güncelleme Tarihi: 30.04.2022
09:27
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca soru yağmuruna tutuldu. Vatandaşlar, teknolojik yenilikler ve dijital uygulamalarla ilgili kafalarına takılan soruları, Nihat Hatipoğlu'na yönelterek çıkış yolu aradı. Atv'de yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Prof. Nihat Hatipoğlu, bu ramazanda da birbirinden ilginç soruları yanıtlayarak toplumu aydınlattı. Kendisine gelen her soruya ilgiyle yaklaşan, büyük küçük demeden izleyicisinin derdine derman olmaya çalışan Nihat Hatipoğlu, sorulara verdiği cevaplarla yine gündem belirledi. Nihat Hatipoğlu'na sosyal medya ve ekran üzerinden yaklaşık 30 bin soru geldi. Hatipoğlu 30 gün boyunca yaklaşık 5 bin soru cevapladı.