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Haberler Galeri Radikal bir kararla Endonezya’ya taşınmıştı! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla sosyal medyada şov yaptı!
Giriş Tarihi: 19.03.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 17:16

Radikal bir kararla Endonezya’ya taşınmıştı! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla sosyal medyada şov yaptı!

Son olarak 2017 yılında "Dolunay" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar ile Endonezya'ya taşınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Irmak Ünal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünal, 169 bin takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile ses getiriyor. Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan oyuncu, son olarak spor yaptığı anları yayınladı. Spor sütyeni ve mini şortuyla halter kaldıran Irmak Ünal'a kısa sürede yüzlerce beğeni yağdı.

Radikal bir kararla Endonezya’ya taşınmıştı! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla sosyal medyada şov yaptı!

2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen Irmak Ünal, sürpriz bir kararla Bali'de yaşamaya başlamıştı.

Radikal bir kararla Endonezya’ya taşınmıştı! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla sosyal medyada şov yaptı!

Bu radikal kararı sonrası ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

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Radikal bir kararla Endonezya’ya taşınmıştı! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla sosyal medyada şov yaptı!

SPOR YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞIYOR

Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor.

Radikal bir kararla Endonezya’ya taşınmıştı! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla sosyal medyada şov yaptı!

Halter kaldırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Irmak Ünal mini şortu ve spor sütyeniyle dikkat çekti.

Radikal bir kararla Endonezya’ya taşınmıştı! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla sosyal medyada şov yaptı!

HAYRANLARINDAN TAM NOT ALDI

Cihan Ünal ve Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı Irmak Ünal, bikinili pozlarının ardından spor yaptığı anlarla gündeme geldi.

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