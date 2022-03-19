Giriş Tarihi: 19.03.2022 17:10
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
17:16
Radikal bir kararla Endonezya’ya taşınmıştı! Irmak Ünal spor sütyeni ve mini şortuyla sosyal medyada şov yaptı!
Son olarak 2017 yılında "Dolunay" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar ile Endonezya'ya taşınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Irmak Ünal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünal, 169 bin takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile ses getiriyor. Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan oyuncu, son olarak spor yaptığı anları yayınladı. Spor sütyeni ve mini şortuyla halter kaldıran Irmak Ünal'a kısa sürede yüzlerce beğeni yağdı.