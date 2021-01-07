Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop kış günü deniz keyfi ile sosyal medyaya damga vurdu. Rafet El Roman'ın kızlarının annesi eski manken Tuğba Altıntop ': 'Ne kar, ne buz... Sadece 'değişiklik iyidir' deyip ruhumu Bodrum'un sularına bıraktım' notu ile paylaştığı fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. 44 yaşındaki Tuğba Altıntop mayolu pozları ile genç kızlara taş çıkardı. Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop kış günü deniz keyfi ile sosyal medyaya damga vurdu. Rafet El Roman'ın eski eşi ve kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın annesi eski manken Tuğba Altıntop bir süredir müzikle ilgileniyor. Uzun bir aradan sonra şarkıcı olarak geri dönen Tuğba Altıntop, değişimiyle de ilgi odağı oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Rafet El Roman'ın kızlarının annesi eski manken Tuğba Altıntop son olarak deniz keyfini paylaştı. İşte Tuğba Altıntop'un mayolu ppzları... Tuğba Altıntop 'Ne kar, ne buz... Sadece 'değişiklik iyidir' deyip ruhumu Bodrum'un sularına bıraktım' notu ile paylaştığı fotoğraflarıyla beğeni topladı. 44 yaşındaki Tuğba Altıntop mayolu pozları ile genç kızlara taş çıkardı.