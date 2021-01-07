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Haberler Galeri Rafet El Roman'ın kızlarının annesi 44 yaşındaki Tuğba Altıntop mayolu pozları ile genç kızlra taş çıkardı!

'ın kızlarının annesi 44 yaşındaki ile genç kızlra taş çıkardı!

'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken kış günü deniz keyfi ile sosyal medyaya damga vurdu. eski manken Tuğba Altıntop ": "Ne kar, ne buz... Sadece 'değişiklik iyidir' deyip ruhumu 'un sularına bıraktım" notu ile paylaştığı fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. 44 yaşındaki Tuğba Altıntop ile genç kızlara taş çıkardı.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 12:37
Rafet El Roman'ın kızlarının annesi 44 yaşındaki Tuğba Altıntop mayolu pozları ile genç kızlra taş çıkardı!

'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken kış günü deniz keyfi ile sosyal medyaya damga vurdu.

Rafet El Roman'ın kızlarının annesi 44 yaşındaki Tuğba Altıntop mayolu pozları ile genç kızlra taş çıkardı!

'ın eski eşi ve kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'ın annesi eski manken bir süredir müzikle ilgileniyor.

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Rafet El Roman'ın kızlarının annesi 44 yaşındaki Tuğba Altıntop mayolu pozları ile genç kızlra taş çıkardı!

Uzun bir aradan sonra şarkıcı olarak geri dönen , değişimiyle de ilgi odağı oldu.

Rafet El Roman'ın kızlarının annesi 44 yaşındaki Tuğba Altıntop mayolu pozları ile genç kızlra taş çıkardı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken 'ın kızlarının annesi eski manken son olarak deniz keyfini paylaştı.

Rafet El Roman'ın kızlarının annesi 44 yaşındaki Tuğba Altıntop mayolu pozları ile genç kızlra taş çıkardı!

İşte 'un mayolu ppzları...

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