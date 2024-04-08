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Haberler Galeri Ramazan Bayramı coşkusu Bozdağ Film Platoları’nda yaşanacak!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 11:24

Ramazan Bayramı coşkusu Bozdağ Film Platoları’nda yaşanacak!

Bozdağ Film Platoları; Ramazan Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen herkesi, unutulmaz bir deneyim için 5 günlük dolu dolu bir etkinlik programıyla buluşturuyor.

Ramazan Bayramı coşkusu Bozdağ Film Platoları’nda yaşanacak!

Ziyaretçilerini geçmişten günümüze tarihin derinliklerinde muhteşem bir yolculuğa çıkaracak olan Bozdağ Film Platoları, bayramın ilk gününden itibaren canlı gösterilere, konserlere, Kuruluş Osman dizisinin ünlü oyuncularıyla söyleşilere ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türk dünyası müzik kültürünün dünyaca ünlü temsilcisi Er Turan Bozdağ Film Platoları'nda sahne alacak

Ramazan Bayramı coşkusu Bozdağ Film Platoları’nda yaşanacak!

Son dönemde adından sıkça söz ettiren, ürettikleri eserlerle dünya çapında büyük bir ilgi ile karşılanan Türk müziğinin efsane müzik grubu Er Turan Bayramın 2.günü Bozdağ Film Platolarında sahne alacak.

Dombra'nın üstadı Arslanbek Sultanbekov Bozdağ Film Platoları'nda dinleyicilerine unutulmaz bir konser verecek

Dünyaca ünlü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ve orkestrası bayramın 3. günü Bozdağ Film Platoları'nda dinleyicileriyle buluşacak. Nogay ozanı Arslanbek Sultanbekov, 12 Nisan Cuma günü saat 19.30'da Türk müziği sevenlerine unutulmaz bir konser verecek.

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Ramazan Bayramı coşkusu Bozdağ Film Platoları’nda yaşanacak!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızları Bozdağ Film Platoları'nda sevenleriyle buluşuyor

Kuruluş Osman dizisinin yıldızları Bayram boyunca Bozdağ Film Platoları'nda sevenleriyle buluşacak. Dizinin Alaeddin'i Faruk Aran, Gonca'sı Belgin Şimşek, Cerkutay'ı Çağrı Şensoy, Ülgen'i Begüm Çağla Taşkın, Bala Hatun'u Özge Törer, Boran'ı Yiğit Uçan, Baysungur'u Fatih Ayhan, Aykurt'u Murat Boncuk, Orhan'ı Emre Bey ve Holofira'sı Ecem Sena Bayır keyifli söyleşiler gerçekleştirecek.

Ramazan Bayramı coşkusu Bozdağ Film Platoları’nda yaşanacak!

Birbirinden özel atlı şovlar izleyicilere görsel bir şölen yaşatacak

Birbirinden özel atlı şovlarla misafirlere etkileyici bir deneyim sunulacak. ,tarihi anlatım eşliğinde gerçekleşen özel şovlarda nefesler adeta tutulacak.

Etkinlik Programı ise şöyle;

10 Nisan Çarşamba (Bayramın 1. Günü): Saat 17:00'de canlı, atlı gösterilerle izleyicilere görsel bir şölen sunulacak.

Ramazan Bayramı coşkusu Bozdağ Film Platoları’nda yaşanacak!
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