Ramazan Bayramı coşkusu Bozdağ Film Platoları’nda yaşanacak!

Ziyaretçilerini geçmişten günümüze tarihin derinliklerinde muhteşem bir yolculuğa çıkaracak olan Bozdağ Film Platoları, bayramın ilk gününden itibaren canlı gösterilere, konserlere, Kuruluş Osman dizisinin ünlü oyuncularıyla söyleşilere ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türk dünyası müzik kültürünün dünyaca ünlü temsilcisi Er Turan Bozdağ Film Platoları'nda sahne alacak