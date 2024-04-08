Ramazan Bayramı coşkusu Bozdağ Film Platoları’nda yaşanacak!

Ziyaretçilerini geçmişten günümüze tarihin derinliklerinde muhteşem bir yolculuğa çıkaracak olan Bozdağ Film Platoları, bayramın ilk gününden itibaren canlı gösterilere, konserlere, Kuruluş Osman dizisinin ünlü oyuncularıyla söyleşilere ve daha birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türk dünyası müzik kültürünün dünyaca ünlü temsilcisi Er Turan Bozdağ Film Platoları'nda sahne alacak Son dönemde adından sıkça söz ettiren, ürettikleri eserlerle dünya çapında büyük bir ilgi ile karşılanan Türk müziğinin efsane müzik grubu Er Turan Bayramın 2.günü Bozdağ Film Platolarında sahne alacak. Dombra'nın üstadı Arslanbek Sultanbekov Bozdağ Film Platoları'nda dinleyicilerine unutulmaz bir konser verecek Dünyaca ünlü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov ve orkestrası bayramın 3. günü Bozdağ Film Platoları'nda dinleyicileriyle buluşacak. Nogay ozanı Arslanbek Sultanbekov, 12 Nisan Cuma günü saat 19.30'da Türk müziği sevenlerine unutulmaz bir konser verecek. Kuruluş Osman dizisinin yıldızları Bozdağ Film Platoları'nda sevenleriyle buluşuyor Kuruluş Osman dizisinin yıldızları Bayram boyunca Bozdağ Film Platoları'nda sevenleriyle buluşacak. Dizinin Alaeddin'i Faruk Aran, Gonca'sı Belgin Şimşek, Cerkutay'ı Çağrı Şensoy, Ülgen'i Begüm Çağla Taşkın, Bala Hatun'u Özge Törer, Boran'ı Yiğit Uçan, Baysungur'u Fatih Ayhan, Aykurt'u Murat Boncuk, Orhan'ı Emre Bey ve Holofira'sı Ecem Sena Bayır keyifli söyleşiler gerçekleştirecek. Birbirinden özel atlı şovlar izleyicilere görsel bir şölen yaşatacak Birbirinden özel atlı şovlarla misafirlere etkileyici bir deneyim sunulacak. ,tarihi anlatım eşliğinde gerçekleşen özel şovlarda nefesler adeta tutulacak. Etkinlik Programı ise şöyle; 10 Nisan Çarşamba (Bayramın 1. Günü): Saat 17:00'de canlı, atlı gösterilerle izleyicilere görsel bir şölen sunulacak. Saat 18:00'de Kuruluş Osman dizisinin Alaeddin'i Faruk Aran ve dizinin Gonca Hatun'u Belgin Şimşek ile söyleşi gerçekleştirilecek. 11 Nisan Perşembe (Bayramın 2. Günü): Bozdağ Film Platoları'nda saat 15:30'da atlı gösterilerle izleyicilere görsel bir şölen sunulacak. Saat 16:30'da Kuruluş Osman dizisinin Cerkutay'ı Çağrı Şensoy ve dizinin Ülgen Hatun'u Begüm Çağla Taşkın ile söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 19:30'da Er Turan Grubu, Bozdağ Film Platoları'nda muhteşem bir konserle Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. 12 Nisan Cuma (Bayramın 3. Günü): Bozdağ Film Platoları'nda saat 15:30'da atlı gösterilerle izleyicilere görsel bir şölen sunulacak. Saat 16:30'da Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u, Özge Törer ile söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 19:30'da Arslanbek Sultanbekov, Bozdağ Film Platoları'nda muhteşem bir konserle dinleyicilerle buluşacak. 13 Nisan Cumartesi: Saat 15:30'da canlı, atlı gösterilerle izleyicilere görsel bir şölen sunulacak. Saat 16:30'da Kuruluş Osman dizisinin Baysungur'u Fatih Ayhan, Temirboğa'sı Tezhan Tezcan ve Aykurt'u Murat Boncuk ile söyleşi gerçekleştirilecek. Saat 17:30'da Kuruluş Osman'ın Boran'ı Yiğit Uçan, söyleşi gerçekleştirip canlı müzik performansı sergileyecek. 14 Nisan Pazar: Saat 15:30'da canlı, atlı gösterilerle izleyicilere görsel bir şölen sunulacak. Saat 16:30'da Kuruluş Osman dizisinin Orhan Bey'i Emre Bey ve dizinin Holofira'sı Ecem Sena Bayır ile söyleşi gerçekleştirilecek.