Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç güzelliğiyle büyülüyor ama siz onu bir de estetiksiz görün! İşte Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlara gelen Esra Bilgiç adından söz ettirdi. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran ve başarısını Ramo'da sürdüren Esra Bilgiç, dizisinin final yapacağı haberleri sonrası yeniden gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Esra Bilgiç güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Peki Esra Bilgiç'in de estetikli güzellerden olduğunu biliyor muydunuz? İşte görenler hayli şaşırdığı Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...