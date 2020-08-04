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Ramo’nun yıldızı bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu , dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yaptı. Esra Bilgiç, 2017- 2019 yılları arasında futbolcu ile evliydi, ünlü çift daha sonra boşandı. Ramo dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, dünyayı etkisi altına alan salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti. Ramo dizisinde, karakterini canlandıran Esra Bilgiç, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Esra Bilgiç, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in o pozu…

Giriş Tarihi: 04.08.2020 06:33 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 06:35
Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu , dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yaptı. Esra Bilgiç, 2017- 2019 yılları arasında futbolcu ile evliydi, ünlü çift daha sonra boşandı. Ramo dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, dünyayı etkisi altına alan salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti. Ramo dizisinde, karakterini canlandıran Esra Bilgiç, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Esra Bilgiç, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in o pozu…

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı

Ramo dizisinde karakterini canlandıran tatil pozuyla sosyal medyaya damgasını vurdu.

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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı

dizisinde 'u canlandıran başarılı performansıyla hayranlarının beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı

'in son paylaşıma kısa süre içerisinde yüz binlerce beğeni topladı.

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu tatil pozlarıyla sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor. dizisinde 'u canlandıran Bilgiç, son olarak Ramo dizisinde ile başrolleri paylaşıyordu.

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, dizisinin Pakistan'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde Pakistan'a ait Hello dergisinin Haziran sayısının kapağında yer alan 'e özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip.

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