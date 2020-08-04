Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yaptı. Esra Bilgiç, 2017- 2019 yılları arasında futbolcu Gökhan Töre ile evliydi, ünlü çift daha sonra boşandı. Ramo dizisinde Murat Yıldırım'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti. Ramo dizisinde, Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. Sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Esra Bilgiç, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in o pozu…