Rap’e Batı Trakya ayarı Sokaktan değil tarladan besleniyorum

- İlk kez sahneye Atina'da mı çıktınız?

- Çok garipti benim için. Çünkü Türkçe söylüyordum. Oysa ki seyircilerin hepsi Yunandı. Ama güzel dönüşler aldım. Özellikle birkaç festivalde...

- O dönem Batı Trakya'da da adınız duyulmaya başlamış mıydı?

- Benim ulaşmak istediğim zaten Batı Trakya'ydı. Batı Trakya'da 150 bin civarında Türk var. Gençlerin sayısı da çok. Çünkü aile yapısı korunur. Toplumun büyük bölümü çiftçi olduğu için de çok çocuk olması tercih edilir. Benim de ilk başta amacım bu gençlere müziğimizi dinletmekti.

- Adınızın Türkiye'de de duyulması hedefleriniz arasında var mıydı?

- Türk müziği hayatımızın bir parçasıydı, arabada Barış Manço kasetleri olurdu ama yaptığımız müziği Türkiye'de dinletmek o dönem aklımızda yoktu. Düşününce uzak bir ihtimal gibi geliyordu. O dönem yaptığın işin dinletmek zaten zordu. Piyasada sayılı isimler vardı.

