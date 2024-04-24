Rapordaki aksaklıklar göz ardı edildi! Uğur Dündar’ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı getirtmesi tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde basın yayın yasağı getirilebilir?

Makalede, yayın yasağı getirilen dosyadaki taraflardan bir tanesinin eğer siyasi kişilik veya ünlü biri ise kamuoyunun bunlar ile ilgili haber alma hakkı olduğu için yayın yasağı verilmemesi gerektiği vurgulanarak, "Bu sıfattaki kişilerle ilgili olarak toplumun haber alma hakkı olduğu ve bunların daha fazla eleştiriye tahammül etmeleri ve bu açıdan basın özgürlüğünün daha geniş olması gerektiği kabul edilmiştir" deniliyor.