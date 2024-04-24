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Haberler Galeri Rapordaki aksaklıklar göz ardı edildi! Uğur Dündar’ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı getirtmesi tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde basın yayın yasağı getirilebilir?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 07:25

Rapordaki aksaklıklar göz ardı edildi! Uğur Dündar’ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı getirtmesi tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde basın yayın yasağı getirilebilir?

Uğur Dündar'ın Dilara G.'nin açtığı babalık davasına yayın yasağı getirmesi, tartışmaya neden oldu. Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in yazdığı makalede; yargılama görevi amacına uygun olarak yerine getirilemediği takdirde bu yasağın verilebileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, taraflardan biri ünlüyse, kamuoyunun haber alma hakkından ötürü bu kararın verilmemesi gerekiyor

Rapordaki aksaklıklar göz ardı edildi! Uğur Dündar’ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı getirtmesi tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde basın yayın yasağı getirilebilir?

Gazeteci Uğur Dündar'ın Dilara G.'ye açtığı babalık davasına yayın yasağı getirilmesi, hangi şartlarda ve hangi durumlarda yayın yasağının getirilmesi gerektiğine ilişkin tartışmalara neden oldu. Kahkahalar eşliğinde cinsel hayatının sağlıklı olduğu yönünde televizyonda savunma yapan, Dilara G.'nin annesine hakarete varan ifadeler kullanan araştırmacı gazeteci Dündar'ın talebini yerinde görerek yayın yasağı getiren mahkemenin kararı şok etkisi yarattı.

Rapordaki aksaklıklar göz ardı edildi! Uğur Dündar’ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı getirtmesi tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde basın yayın yasağı getirilebilir?

Çok tartışılan yayın yasağının, Uğur Dündar'ın talebiyle babalık davasının görüldüğü Isparta 2. Aile Mahkemesi tarafından verildiği ortaya çıktı.

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Rapordaki aksaklıklar göz ardı edildi! Uğur Dündar’ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı getirtmesi tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde basın yayın yasağı getirilebilir?

Mahkemenin, DNA raporunun alınması aşamasında, iki taraftan da bir buçuk ay arayla kan örneği alınması, kuru kan örneği ve anneden kan örneği alınmaması gibi sonuca etki edebilecek aksaklıkları göz ardı edip jet hızıyla yayın yasağı kararı vermesi dikkat çekti.

Rapordaki aksaklıklar göz ardı edildi! Uğur Dündar’ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı getirtmesi tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde basın yayın yasağı getirilebilir?

Basın suçlarına bakan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in "Yayın yasağının yasal dayanağı ve yaptırımı" isimli makalesine göre, normal (sade) vatandaşlar ile politikacı, kamuya mal olmuş 'meşhur' diye tabir edilen, sanatçı, gazeteci, sporcu kişilerin birbirinden ayrılarak, yayın yasağı kararı verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Rapordaki aksaklıklar göz ardı edildi! Uğur Dündar’ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı getirtmesi tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde basın yayın yasağı getirilebilir?

Makalede, yayın yasağı getirilen dosyadaki taraflardan bir tanesinin eğer siyasi kişilik veya ünlü biri ise kamuoyunun bunlar ile ilgili haber alma hakkı olduğu için yayın yasağı verilmemesi gerektiği vurgulanarak, "Bu sıfattaki kişilerle ilgili olarak toplumun haber alma hakkı olduğu ve bunların daha fazla eleştiriye tahammül etmeleri ve bu açıdan basın özgürlüğünün daha geniş olması gerektiği kabul edilmiştir" deniliyor.

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