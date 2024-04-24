Giriş Tarihi: 24.04.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
07:25
Rapordaki aksaklıklar göz ardı edildi! Uğur Dündar’ın babalık davasıyla ilgili basın yasağı getirtmesi tartışmalara neden oldu! Hangi hallerde basın yayın yasağı getirilebilir?
Uğur Dündar'ın Dilara G.'nin açtığı babalık davasına yayın yasağı getirmesi, tartışmaya neden oldu. Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren'in yazdığı makalede; yargılama görevi amacına uygun olarak yerine getirilemediği takdirde bu yasağın verilebileceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca, taraflardan biri ünlüyse, kamuoyunun haber alma hakkından ötürü bu kararın verilmemesi gerekiyor