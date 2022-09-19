Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:58
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
10:58
Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar'dan şikayetçi oldu!
Magazin gündemi eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ı konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? İkiz çocukları olan Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Reha Muhtar velayetlerinin kendisinde bulunduğu ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'e fiziksel ve psikolojik şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıktı. Tüm bu şiddet haberlerinin ardından Reha Muhtar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şoke etti. Reha Muhtar, Deniz Uğur'un cinayete kurban giden eski eşi İsmail Hakkı Sunat'ın resmi ile "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" dedi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...