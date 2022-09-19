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Haberler Galeri Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar'dan şikayetçi oldu!
Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 10:58

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar'dan şikayetçi oldu!

Magazin gündemi eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ı konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? İkiz çocukları olan Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Reha Muhtar velayetlerinin kendisinde bulunduğu ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'e fiziksel ve psikolojik şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıktı. Tüm bu şiddet haberlerinin ardından Reha Muhtar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile şoke etti. Reha Muhtar, Deniz Uğur'un cinayete kurban giden eski eşi İsmail Hakkı Sunat'ın resmi ile "Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar?" dedi. İşte son dakika haberin ayrıntıları...

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar’dan şikayetçi oldu!

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Reha Muhtar velayetlerinin kendisinde bulunduğu ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'e fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiaları ile gündeme geldi.

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar’dan şikayetçi oldu!

Türkiye'de 90'lı yıllara damga vuran isimlerin başında gelenlerden biri de şüphesiz Reha Muhtar'dı. Ancak Atina muhabirliğinden anchormanliğe hızla yükselen Muhtar'ın düşüşü de çok hızlı oldu.

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Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar’dan şikayetçi oldu!

Uzun bir süre Nilüfer ile birliktelik yaşayan Reha Muhtar daha sonra oyuncu Deniz Uğur ile evlenmiş bu evliliğinden ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz olmuştu.

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar’dan şikayetçi oldu!

İkiz çocukları olan Deniz Uğur ile Reha Muhtar geçtiğimiz haftalarda nafaka haberleri ile gündeme gelmişti.

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına şiddet mi uyguluyor? Deniz Uğur ikizlerinin babası Reha Muhtar’dan şikayetçi oldu!

Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'in ellerini ısırdığı ve şiddet uyguladığı iddialarıyla uzaklaştırma aldırdığı ortaya çıktı.

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