Reha Muhtar 3 çocuğunu okuttuğu kolej yönetimini eleştirdi ama aldığı yanıt ile ters köşe oldu!

Reha Muhtar geçen yıl "Ben TED Ankara Kolejliyim, çocuklarım TED İstanbul Kolejli… TED kolejlerinin ve Selçuk Pehlivanoğlu'nun (genel başkan) neden okullar açılsın diye kampanya yaptığını anlamıyorum. Bizim koronavirüsten ölmemizi ve çocuklarımızın öksüz kalmasını mı istiyorlar?" diyerek sosyal medyada tepkisini ortaya koydu.