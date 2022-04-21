Giriş Tarihi: 21.04.2022 07:40
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
07:51
Reha Muhtar 3 çocuğunu okuttuğu kolej yönetimini eleştirdi ama aldığı yanıt ile ters köşe oldu!
Reha Muhtar, sosyal medyada İstanbul TED Koleji yönetimini sert bir dille eleştirdi. İş insanı Özben Önal'dan Reha Muhtar'a tokat gibi yanıt geldi. Reha Muhtar çocuklarının okuduğu Sosyal medyada okul kavgası! Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, üç çocuğunu okuttuğu İstanbul TED Koleji ile ilgili uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapıyordu. Geçen yıl pandemi döneminde okulların açılmasını isteyen genel müdür Selçuk Pehlivanoğlu'na kızan Muhtar, "Bizim koronavirüsten ölmemizi ve çocuklarımızın öksüz kalmasını mı istiyorsunuz?" diye tepki göstermişti. Reha Mutar, bu kez "Çocuklarımın okulu İstanbul TED Koleji yönetimi, TED kolejlerine layık değil" diye eleştiride bulununca aldığı yanıt sert oldu. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan'ın köşesine taşıdığı okul kavgasının ayrıntıları...