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Haberler Galeri Reha Muhtar 3 çocuğunu okuttuğu kolej yönetimini eleştirdi ama aldığı yanıt ile ters köşe oldu!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 07:51

Reha Muhtar 3 çocuğunu okuttuğu kolej yönetimini eleştirdi ama aldığı yanıt ile ters köşe oldu!

Reha Muhtar, sosyal medyada İstanbul TED Koleji yönetimini sert bir dille eleştirdi. İş insanı Özben Önal'dan Reha Muhtar'a tokat gibi yanıt geldi. Reha Muhtar çocuklarının okuduğu Sosyal medyada okul kavgası! Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, üç çocuğunu okuttuğu İstanbul TED Koleji ile ilgili uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapıyordu. Geçen yıl pandemi döneminde okulların açılmasını isteyen genel müdür Selçuk Pehlivanoğlu'na kızan Muhtar, "Bizim koronavirüsten ölmemizi ve çocuklarımızın öksüz kalmasını mı istiyorsunuz?" diye tepki göstermişti. Reha Mutar, bu kez "Çocuklarımın okulu İstanbul TED Koleji yönetimi, TED kolejlerine layık değil" diye eleştiride bulununca aldığı yanıt sert oldu. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan'ın köşesine taşıdığı okul kavgasının ayrıntıları...

ÖMER KARAHAN
Reha Muhtar 3 çocuğunu okuttuğu kolej yönetimini eleştirdi ama aldığı yanıt ile ters köşe oldu!

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar ile iş dünyasının tanınmış ismi Özben Önal, salı akşamı sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Reha Muhtar 3 çocuğunu okuttuğu kolej yönetimini eleştirdi ama aldığı yanıt ile ters köşe oldu!

Aslında olay yeni yaşansa da, Muhtar açısından mesele pandeminin en şiddetli zamanlarına, yani geçen yılın mart ayına dayanıyor.

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Reha Muhtar 3 çocuğunu okuttuğu kolej yönetimini eleştirdi ama aldığı yanıt ile ters köşe oldu!

Reha Muhtar geçen yıl "Ben TED Ankara Kolejliyim, çocuklarım TED İstanbul Kolejli… TED kolejlerinin ve Selçuk Pehlivanoğlu'nun (genel başkan) neden okullar açılsın diye kampanya yaptığını anlamıyorum. Bizim koronavirüsten ölmemizi ve çocuklarımızın öksüz kalmasını mı istiyorlar?" diyerek sosyal medyada tepkisini ortaya koydu.

Reha Muhtar 3 çocuğunu okuttuğu kolej yönetimini eleştirdi ama aldığı yanıt ile ters köşe oldu!

Muhtar, bu sözlerinin ardından zaman zaman okul ve yönetim hakkında yazılar yazdı. Hatta rahmetli annesine bile sosyal medyadan 'Üç çocuğum İstanbul TED Kolejinde okuyor. TED kolejinden ayrılmak üzereyim. Hakkını helal et annem" diyerek helallik istedi.

Reha Muhtar 3 çocuğunu okuttuğu kolej yönetimini eleştirdi ama aldığı yanıt ile ters köşe oldu!

Reha Muhtar, Salı akşamı bu kez yine TED yönetimini hedef alan bir paylaşım daha yaptı: "Çocuklarımın okulu İstanbul TED Koleji yönetimi, TED kolejlerine layık değil!"

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