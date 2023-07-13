Giriş Tarihi: 13.07.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 07:27

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un arasında sular durulmuyor! İkizlerinin velayeti için Reha Muhtar ile savaşan Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma!

Magazin gündemi eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşmaya devam ediyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Son olarak ise, Mina Muhtar babası Reha Muhtar'ı yayınladığı video ile ifşa etmişti. Reha Muhtar, velayeti kendisinde olan çocuğunu vermediği ve mahkemeyi etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle eski eşi Deniz Uğur'dan şikayetçi oldu. Uğur hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'görevini yapanı etkileme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun kaçırılması' suçlarından soruşturma açıldı.