Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un arasında sular durulmuyor! İkizlerinin velayeti için Reha Muhtar ile savaşan Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 07:27

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un arasında sular durulmuyor! İkizlerinin velayeti için Reha Muhtar ile savaşan Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma!

Magazin gündemi eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşmaya devam ediyor. Deniz Uğur, ikizlerinin babaları Reha Muhtar tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete uğradığı iddiaları ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan sonrasında dehşete düşüren ses kayıtları gelmişti. Son olarak ise, Mina Muhtar babası Reha Muhtar'ı yayınladığı video ile ifşa etmişti. Reha Muhtar, velayeti kendisinde olan çocuğunu vermediği ve mahkemeyi etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle eski eşi Deniz Uğur'dan şikayetçi oldu. Uğur hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'görevini yapanı etkileme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun kaçırılması' suçlarından soruşturma açıldı.

ARZU KAYA
Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un arasında sular durulmuyor! İkizlerinin velayeti için Reha Muhtar ile savaşan Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma!

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki sular durulmuyor. Uğur, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası üzerine açtığı velayet davasında mahkeme kızları Mina'nın velayetini 2 ay süreyle Uğur'a vermiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un arasında sular durulmuyor! İkizlerinin velayeti için Reha Muhtar ile savaşan Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma!

Bu kararın ardından Muhtar avukatı aracılığı ile savcılığa başvurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un arasında sular durulmuyor! İkizlerinin velayeti için Reha Muhtar ile savaşan Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma!

Boşandığı eşi Uğur'un, velayetin mahkeme kararı ile kendisine verildiği halde çocuğunu kendisine teslim etmediğini belirtti.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un arasında sular durulmuyor! İkizlerinin velayeti için Reha Muhtar ile savaşan Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma!

Ayrıca eski eşinin çocukları üzerinde baskı kurarak çocuğu videoya aldığını ve bu şekilde yargılama yapan mahkemeyi etkilemeye çalıştığını kaydetti.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur’un arasında sular durulmuyor! İkizlerinin velayeti için Reha Muhtar ile savaşan Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma!

SEREN'İ DE ETKİLEDİ
Şarkıcı Seren Serengil'in mahkeme sürecinde kendi lehine tanıklık yapacağını ancak Uğur'un avukatının Serengil'le görüşmesi sonucunda tanıklık yapmaktan da vazgeçtiğini söyleyen Muhtar, tüm bu nedenlerle eski eşine dava açılmasını istedi.

SON DAKİKA