Giriş Tarihi: 23.08.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 08:07

Reha Muhtar ile Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle hayran bırakıyor! Onu bir de şimdi görün

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu her zaman ilgi odağı oluyor. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı, dikkatleri üzerine çekti. İşte Ayşe Nazlı'nın çok konuşulan son paylaşımı…