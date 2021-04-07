Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Reklam yüzü olan Fahriye Evcen formda haliyle nefes kesti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dikkat çeken 'Karan' açıklaması...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:37

Reklam yüzü olan formda haliyle nefes kesti! Güzel oyuncu 'den dikkat çeken '' açıklaması...

Kuruluş Osman'ın yıldızı ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu , iki yıl önce oğlu 'ı kucağına almıştı. Karan'ın bakımını bizzat üslenen güzel anne , uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu. Son olarak bir bebek markasının yüzü olan Evcen, merak edilen sorulara yanıt verdi. Formda görüntüsüyle hayranlarını mest eden güzel oyuncu, oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu. , ekranlara dönüş için yeşil ışık da yaktı. İşte ünlü oyuncunun yaptığı açıklamaların detayları...

Reklam yüzü olan Fahriye Evcen formda haliyle nefes kesti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dikkat çeken 'Karan' açıklaması...

Oyuncu çift ile , 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren , Nisan 2019'da ilk oğlı 'ı dünyaya getirmişti.

Reklam yüzü olan Fahriye Evcen formda haliyle nefes kesti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dikkat çeken 'Karan' açıklaması...

'ın bakımını bizzat üslenen güzel anne , uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reklam yüzü olan Fahriye Evcen formda haliyle nefes kesti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dikkat çeken 'Karan' açıklaması...

Son olarak bir bebek markasının yüzü olan Evcen, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Reklam yüzü olan Fahriye Evcen formda haliyle nefes kesti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dikkat çeken 'Karan' açıklaması...

Formda görüntüsüyle görenleri hayran bırakan güzel oyuncu, oğlu ve eşi 'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Reklam yüzü olan Fahriye Evcen formda haliyle nefes kesti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dikkat çeken 'Karan' açıklaması...

İşte 'in yaptığı açıklamalardan satır başları...

SON DAKİKA