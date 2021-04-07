Reklam yüzü olan Fahriye Evcen formda haliyle nefes kesti! Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den dikkat çeken 'Karan' açıklaması...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, iki yıl önce oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Karan'ın bakımını bizzat üslenen güzel anne Fahriye Evcen, uzun süredir ekranlardan uzak duruyordu. Son olarak bir bebek markasının yüzü olan Evcen, merak edilen sorulara yanıt verdi. Formda görüntüsüyle hayranlarını mest eden güzel oyuncu, oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'le ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Fahriye Evcen, ekranlara dönüş için yeşil ışık da yaktı. İşte ünlü oyuncunun yaptığı açıklamaların detayları...