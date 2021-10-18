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Haberler Galeri Reklam zengini Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Serenay Sarıkaya'nın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:04 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 10:52

Reklam zengini Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Serenay Sarıkaya'nın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Bir süredir ekranlardan uzak duran, şimdilerde 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, yer aldığı reklamlardan son dönemde iyi bir kazanç elde etti. Reklam zengini ünlülerden biri olan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı tercih ediyor. Rol aldığı reklamlardan bir yıl içerisinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, Beykoz'dan yeni bir villa aldı. Sarıkaya'nın evi için ödediği rakam dudak uçuklattı!

Reklam zengini Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Serenay Sarıkaya’nın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmuştu.

Reklam zengini Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Serenay Sarıkaya’nın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz hafta da markanın daveti için İtalya'da olan Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla olay yaratmıştı.

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Reklam zengini Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Serenay Sarıkaya’nın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Bvlgari ile anlaşmasından da küçük bir servet kazanan güzel oyuncu, en son bir bankanın reklam filminde oynamıştı.

Reklam zengini Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Serenay Sarıkaya’nın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre Serenay Sarıkaya, bu reklam karşılığında da 7 milyon lirayı cebine koymuş.

Reklam zengini Serenay Sarıkaya kazancını gayrimenkule yatırdı! Serenay Sarıkaya’nın yeni villasının fiyatı dudak uçuklattı!

YATIRIMI SEVİYOR

Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından Mavi ile de anlaşması olan ve 3 milyon gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirmiş.

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