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Haberler Galeri Reyhan Karaca sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı! 'Bir an Simge Sağın sandım'
Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 11:23

Reyhan Karaca sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı! 'Bir an Simge Sağın sandım'

Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abartan Karaca, alay konusu olmaktan bu kez de kurtulamadı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, son paylaşımında Photoshop'u bir hayli abarttı. Yanlış uygulama ile olduğundan çok daha genç gösteren Reyhan Karaca, alay konusu oldu.

Reyhan Karaca sosyal medyanın diline düştü! Photoshop’u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı! ’Bir an Simge Sağın sandım’

52 yaşındaki şarkıcı Reyhan Karaca, bir fotoğrafına Photoshop yaparak sosyal medya hesabından yayınla. Ancak Photoshopun dozunu kaçıran Karaca,olduğundan oldukça genç gösteriyor. Hata kısa sürede fark edilse de şarkıcı fotoğrafı kaldırmadı.

Reyhan Karaca sosyal medyanın diline düştü! Photoshop’u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı! ’Bir an Simge Sağın sandım’

Şarkıcı Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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Reyhan Karaca sosyal medyanın diline düştü! Photoshop’u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı! ’Bir an Simge Sağın sandım’

Hesabını aktif kullanan Karaca, son paylaştığı fotoğrafta Photoshop yapmak isterken dozunu kaçırdı.

Reyhan Karaca sosyal medyanın diline düştü! Photoshop’u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı! ’Bir an Simge Sağın sandım’

PHOTOSHOP YAPARKEN GENÇLİĞİNE GERİ DÖNDÜ

Instagram'da 321 bin takipçisi bulunan Reyhan Karaca, fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Reyhan Karaca sosyal medyanın diline düştü! Photoshop’u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı! ’Bir an Simge Sağın sandım’

Ancak Karaca'nın fotoğrafına yaptığı Photoshop uygulaması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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