Giriş Tarihi: 22.06.2023 11:15
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
11:23
Reyhan Karaca sosyal medyanın diline düştü! Photoshop'u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı! 'Bir an Simge Sağın sandım'
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, yaptığı son paylaşımla sosyal medyanın diline düştü. Photoshop'u abartan Karaca, alay konusu olmaktan bu kez de kurtulamadı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı, son paylaşımında Photoshop'u bir hayli abarttı. Yanlış uygulama ile olduğundan çok daha genç gösteren Reyhan Karaca, alay konusu oldu.