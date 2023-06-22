Reyhan Karaca sosyal medyanın diline düştü! Photoshop’u abarttı alay konusu olmaktan kurtulamadı! ’Bir an Simge Sağın sandım’

52 yaşındaki şarkıcı Reyhan Karaca, bir fotoğrafına Photoshop yaparak sosyal medya hesabından yayınla. Ancak Photoshopun dozunu kaçıran Karaca,olduğundan oldukça genç gösteriyor. Hata kısa sürede fark edilse de şarkıcı fotoğrafı kaldırmadı.