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  • Rihanna 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!

'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!

Moda dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan (2019 British Fashion Awards) sahiplerini buldu. Dün akşam 'da gerçekleşen gece yıldızlarla dolup taştı. 2019 İngiliz Moda Ödülleri gecesinde kırmızı halıda adeta şıklık yarışı vardı. Geceye damga vuran isimler arasında , , , ve . 49 yaşındaki Naomi Campbell'e verilirken, yılın modeli Rihanna'nın moda şovuna damga vuran oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'da şık seçimi ile gecede çok konuşulan isimlerden oldu. Gecenin özgüveni en yüksek ismi ise Irina Shayk oldu. Gri ve sade bir elbise giyen Irina Shayk, saçlarını sade bir şekilde topuz yapmıştı. Ne yüzük, ne kolye ne küpe... Yani hiçbir akseusar kullanmamıştı. Bunlara ek olarak dudaklarına sürdüğü parlatıcı dışında makyajı bile yoktu. Shayk bu özellikleriyle gecenin öz güveni en yüksek konuğu olarak hafızalara kazındı. İşte 2019 İngiliz Moda Ödülleri'nde şıklığı...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:30
Rihanna 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!

Moda dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan (2019 British Fashion Awards) sahiplerini buldu. Dün akşam 'da gerçekleşen gece yıldızlarla dolup taştı. 2019 İngiliz Moda Ödülleri gecesinde kırmızı halıda adeta şıklık yarışı vardı. Geceye damga vuran isimler arasında , , , ve . 49 yaşındaki Naomi Campbell'e verilirken, yılın modeli Rihanna'nın moda şovuna damga vuran oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'da şık seçimi ile gecede çok konuşulan isimlerden oldu. Gecenin özgüveni en yüksek ismi ise Irina Shayk oldu. Gri ve sade bir elbise giyen Irina Shayk, saçlarını sade bir şekilde topuz yapmıştı. Ne yüzük, ne kolye ne küpe... Yani hiçbir akseusar kullanmamıştı. Bunlara ek olarak dudaklarına sürdüğü parlatıcı dışında makyajı bile yoktu. Shayk bu özellikleriyle gecenin öz güveni en yüksek konuğu olarak hafızalara kazındı. İşte 2019 İngiliz Moda Ödülleri'nde şıklığı...

Rihanna 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!

RIHANNA

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Rihanna 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!
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Rihanna 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!
Rihanna 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!
Rihanna 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!
Rihanna 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!
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