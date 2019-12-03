Rihanna 2019 İngiliz Moda Ödülleri'ne damga vurdu! Barbadoslu şarkıcı Rihanna yine büyüledi!

Moda dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan 2019 İngiliz Moda Ödülleri (2019 British Fashion Awards) sahiplerini buldu. Dün akşam Londra'da gerçekleşen gece yıldızlarla dolup taştı. 2019 İngiliz Moda Ödülleri gecesinde kırmızı halıda adeta şıklık yarışı vardı. Geceye damga vuran isimler arasında Rihanna, Cate Blanchett , Irina Shayk, Naomi Campbell ve Julia Roberts. 49 yaşındaki Naomi Campbell'e Moda İkonu Ödülü verilirken, yılın modeli Rihanna'nın moda şovuna damga vuran Adut Akech oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'da şık seçimi ile gecede çok konuşulan isimlerden oldu. Gecenin özgüveni en yüksek ismi ise Irina Shayk oldu. Gri ve sade bir elbise giyen Irina Shayk, saçlarını sade bir şekilde topuz yapmıştı. Ne yüzük, ne kolye ne küpe... Yani hiçbir akseusar kullanmamıştı. Bunlara ek olarak dudaklarına sürdüğü parlatıcı dışında makyajı bile yoktu. Shayk bu özellikleriyle gecenin öz güveni en yüksek konuğu olarak hafızalara kazındı. İşte 2019 İngiliz Moda Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı...