Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rihanna'dan bomba hamilelik itirafı! "Yapamadığım tek şey.."
Giriş Tarihi: 20.12.2023 16:24 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 16:30

Rihanna'dan bomba hamilelik itirafı! "Yapamadığım tek şey.."

Rihanna, uzun süredir birlikte olduğu rapçi A$AP Rocky'den geçen yıl ilk bebeğini kucağına aldığından beri anneliğin tadını çıkarıyor ve geçtiğimiz ağustos ayında ise ikinci bebeğini doğurdu!

Rihanna’dan bomba hamilelik itirafı! Yapamadığım tek şey..

Rihanna, uzun süredir birlikte olduğu rapçi A$AP Rocky'den geçen yıl ilk bebeğini kucağına aldığından beri anneliğin tadını çıkarıyor ve geçtiğimiz ağustos ayında ise ikinci bebeğini doğurdu!

Rihanna’dan bomba hamilelik itirafı! Yapamadığım tek şey..

Dünya yıldızı geçen yıl birçok kez annelikten bahsetti ve ilk erkek çocuğunu kucağına aldıktan sonra 'çok sevgi dolu' ve 'takıntılı' olduğunu açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rihanna’dan bomba hamilelik itirafı! Yapamadığım tek şey..

Riri, neredeyse bir yıl boyunca hayranlarını oğluna ne isim verdiği konusunda bilgilendirmedi ancak sonunda ismini -RZA- dünyayla paylaştı.

Rihanna’dan bomba hamilelik itirafı! Yapamadığım tek şey..

Kendi markasını da kuran Rihanna, bu yılın başlarında 3 Ağustos'ta ikinci bir erkek bebek dünyaya getirerek ailesini genişletti, ancak geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla hayranlarını tekrar heyecanlandırdı.

Rihanna’dan bomba hamilelik itirafı! Yapamadığım tek şey..

"Son zamanlarda sahip olmak istediğin ancak yapamadığın bir şey var mı?" sorusuna Rihanna; "Kız çocuğu sahibi olmak!" diyerek cevap verdi.

SON DAKİKA