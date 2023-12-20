Rihanna'dan bomba hamilelik itirafı! "Yapamadığım tek şey.."

Rihanna, uzun süredir birlikte olduğu rapçi A$AP Rocky'den geçen yıl ilk bebeğini kucağına aldığından beri anneliğin tadını çıkarıyor ve geçtiğimiz ağustos ayında ise ikinci bebeğini doğurdu! Dünya yıldızı geçen yıl birçok kez annelikten bahsetti ve ilk erkek çocuğunu kucağına aldıktan sonra 'çok sevgi dolu' ve 'takıntılı' olduğunu açıkladı. Riri, neredeyse bir yıl boyunca hayranlarını oğluna ne isim verdiği konusunda bilgilendirmedi ancak sonunda ismini -RZA- dünyayla paylaştı. Kendi markasını da kuran Rihanna, bu yılın başlarında 3 Ağustos'ta ikinci bir erkek bebek dünyaya getirerek ailesini genişletti, ancak geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla hayranlarını tekrar heyecanlandırdı. 'Son zamanlarda sahip olmak istediğin ancak yapamadığın bir şey var mı?' sorusuna Rihanna; 'Kız çocuğu sahibi olmak!' diyerek cevap verdi. Her fırsatta büyük bir aile sahibi olmak istediğini dile getiren ünlü şarkıcı, bir sonraki çocuğunun kız olmasını dilediğini söyledi. RİHANNA'NIN ÇOCUKLARI: İSİMLERİ VE YAŞLARI Rihanna'nın, ilki RZA Athelston Mayers ve ikincisi Riot Rose Mayers adında iki oğlu var. Bebek RZA şu anda bir yaşın biraz üzerinde ve Mayıs ayında ilk doğum gününü kutladı. Rihanna'nın oğullarının arasında 15 ay var ve Rihanna, ilk bebeğini kucağına aldıktan sadece dokuz ay sonra 2023 Super Bowl'da ikinci hamileliğini duyurdu. RİHANNA'NIN İLK HAMİLELİĞİ Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk oğlu Rza'yı dünyaya getirdi. Hamileliği ilk kez aynı yılın Ocak ayında, 4-5 aylık hamile olduğunda A$AP ile New York'ta yakalanan bir fotoğraf karesinde ortaya çıktı. Rihanna, tıpkı ağabeyininki gibi 'R' ile başlayan Riot adında ikinci bebeğini ise bu yıl kucağına aldı. Riot, 3 Ağustos 2023'te doğdu. İkinci hamileliği ilk kez Şubat 2023'te Super Bowl'da fark edildi ve burada üç ayı geçtiği tahmin edildi. Riri, büyüyen karnını kırmızı halılarda ve birçok davette sergilemeye devam ederek, hamile stili ikonu unvanını ikinci kez yeniden canlandırdı.