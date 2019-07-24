Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyayı salladı! Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları geldi...

Ünlü yıldız Rihanna kuşkusuz ülkemizde de en çok dinlenilen ve merak edilen isimlerden biri. Barbadoslu güzel şarkıcı Rihanna her yaptığıyla, her giydiğiyle olay oluyor. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Rihanna'yı etiketleyerek yapılan bir paylaşım instagramı adeta salladı. Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları gelen fotoğraf 7 yaşındaki bir kız çocuğuna ait. Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu güzel şarkıcı üzerinde de şok etkisi yarattı. Yedi yaşındaki kızın annesi, kızının fotoğrafını paylaşıp Rihanna'yı da etiketleyince Instagram deyim yerindeyse yıkıldı. Kısa sürede 32 bin beğeni alan paylaşıma kayıtsız kalamayan 31 yaşındaki Rihanna da kendi sayfasında fotoğrafı paylaştı. İşte Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu...