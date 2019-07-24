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  • Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyayı salladı! Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları geldi...

'ya salladı! yorumları geldi...

Ünlü yıldız kuşkusuz ülkemizde de en çok dinlenilen ve merak edilen isimlerden biri. Barbadoslu güzel şarkıcı Rihanna her yaptığıyla, her giydiğiyle olay oluyor. da aktif olarak kullanan Rihanna'yı etiketleyerek yapılan bir paylaşım instagramı adeta salladı. yorumları gelen fotoğraf 7 yaşındaki bir kız çocuğuna ait. Rihanna'ya güzel şarkıcı üzerinde de şok etkisi yarattı. Yedi yaşındaki kızın annesi, kızının fotoğrafını paylaşıp Rihanna'yı da etiketleyince deyim yerindeyse yıkıldı. Kısa sürede 32 bin beğeni alan paylaşıma kayıtsız kalamayan 31 yaşındaki Rihanna da kendi sayfasında fotoğrafı paylaştı. İşte Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 12:13
Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyayı salladı! Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları geldi...

Ünlü yıldız kuşkusuz ülkemizde de en çok dinlenilen ve merak edilen isimlerden biri. Barbadoslu güzel şarkıcı Rihanna her yaptığıyla, her giydiğiyle olay oluyor. da aktif olarak kullanan Rihanna'yı etiketleyerek yapılan bir paylaşım instagramı adeta salladı. yorumları gelen fotoğraf 7 yaşındaki bir kız çocuğuna ait. Rihanna'ya güzel şarkıcı üzerinde de şok etkisi yarattı. Yedi yaşındaki kızın annesi, kızının fotoğrafını paylaşıp Rihanna'yı da etiketleyince deyim yerindeyse yıkıldı. Kısa sürede 32 bin beğeni alan paylaşıma kayıtsız kalamayan 31 yaşındaki Rihanna da kendi sayfasında fotoğrafı paylaştı. İşte Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu...

Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyayı salladı! Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları geldi...

Barbadoslu yıldız 'ya benzeyen küçük kız çocuğunun fotoğrafı, 'da olay yarattı.

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Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyayı salladı! Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları geldi...

Ünlü şarkıcı, tasarımcı ve oyuncu , 'da gördüğü kız çocuğu yüzünden aklını yitirmek üzere!

Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyayı salladı! Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları geldi...

Bunun sebebi ise çocuğun 'ya tıpatıp benzemesi!

Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyayı salladı! Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları geldi...

Yedi yaşındaki kızın annesi, kızının fotoğrafını paylaşıp 'yı da etiketleyince deyim yerindeyse yıkıldı.

Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyayı salladı! Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları geldi...

Kısa sürede 32 bin beğeni alan paylaşıma kayıtsız kalamayan 31 yaşındaki da kendi sayfasında fotoğrafı paylaştı.

Rihanna'ya tıpa tıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyayı salladı! Rihanna ne zaman çocuk yaptı yorumları geldi...

Ünlülerin yorum yağmuruna tuttuğu fotoğraf kısa sürede 6 milyonu aşkın beğeni aldı.

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