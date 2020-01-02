Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Rita Ora'nın annesi güverte pozu ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen Rita Ora'nın annesi Vera Ora...

'nın annesi ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen ...

2012'de yayınlanan ilk albümü Ora, Birleşik Krallık'ta bir numaradan listelere giriş yapan kısa sürede dünya yıldızları arasına adını yazdırdı. Dünyaca ünlü yıldız sesinin yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Ama en az onun kadar popüler bir isim daha var ki Rita Ora'nın hayranları tek rakibi olarak onu gösteriyor. 29 yaşındaki son günlerde en az kızı kadar popüler. Sık sık kızı ile davetlerde boy gösteren Vera Ora kızını neredeyse gölgede bırakıyor. Ünlü şarkıcı Rita Ora'nın 55 yaşındaki annesi Vera Ora (Saatçihu) bir süre önce kelimenin tam anlamıyla bir fenomenine dönüştü. Üç çocuk annesi Vera Ora, ailesi ile çıktığı tatilden paylaşımlarda bulundu. Rita Ora gibi yatın güvertesinde çekilen pozunu sosyal medya sayfasından paylaşan Vera Ora'ya beğeni ve yorum yağdı.İşte Rita Ora'nın güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran annesi Vera Ora...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 13:22
Rita Ora'nın annesi güverte pozu ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen Rita Ora'nın annesi Vera Ora...

2012'de yayınlanan ilk albümü Ora, Birleşik Krallık'ta bir numaradan listelere giriş yapan kısa sürede dünya yıldızları arasına adını yazdırdı. Dünyaca ünlü yıldız sesinin yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Ama en az onun kadar popüler bir isim daha var ki Rita Ora'nın hayranları tek rakibi olarak onu gösteriyor.

Rita Ora'nın annesi güverte pozu ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen Rita Ora'nın annesi Vera Ora...

29 yaşındaki 'nın annesi son günlerde en az kızı kadar popüler. Sık sık kızı ile davetlerde boy gösteren Vera Ora kızını neredeyse gölgede bırakıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rita Ora'nın annesi güverte pozu ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen Rita Ora'nın annesi Vera Ora...

Ünlü şarkıcı 'nın 55 yaşındaki annesi (Saatçihu) bir süre önce kelimenin tam anlamıyla bir fenomenine dönüştü.

Rita Ora'nın annesi güverte pozu ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen Rita Ora'nın annesi Vera Ora...

Yeni yılı St. Barths adasında karşılayan ve ailesi orada geçirdikleri tatilde çekilen pozlarını da sosyal medyada paylaştı. Hatta anne ile kız yatın güvertesinde çekip paylaştıkları pozlarıyla Instagram'da rekabete girişti.

Rita Ora'nın annesi güverte pozu ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen Rita Ora'nın annesi Vera Ora...

Üç çocuk annesi , ailesi ile çıktığı tatilden paylaşımlarda bulundu.

Rita Ora'nın annesi güverte pozu ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen Rita Ora'nın annesi Vera Ora...

gibi yatın güvertesinde çekilen pozunu sayfasından paylaşan 'ya beğeni ve yorum yağdı.

Rita Ora'nın annesi güverte pozu ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen Rita Ora'nın annesi Vera Ora...

Kısa bir süre önce göğüs kanserini yenen , ailesiyle birlikte çıktığı yeni yıl tatilini bitirdi. Bir pskiyatr olan Vera Ora'nın tatilde çektirip paylaştığı pozlarıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

BİZE ULAŞIN