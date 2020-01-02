Rita Ora'nın annesi güverte pozu ile kızına rakip oldu! İşte güzelliğiyle büyüleyen Rita Ora'nın annesi Vera Ora...

2012'de yayınlanan ilk albümü Ora, Birleşik Krallık'ta bir numaradan listelere giriş yapan Rita Ora kısa sürede dünya yıldızları arasına adını yazdırdı. Dünyaca ünlü yıldız sesinin yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Ama en az onun kadar popüler bir isim daha var ki Rita Ora'nın hayranları tek rakibi olarak onu gösteriyor. 29 yaşındaki Rita Ora'nın annesi Vera Ora son günlerde en az kızı kadar popüler. Sık sık kızı ile davetlerde boy gösteren Vera Ora kızını neredeyse gölgede bırakıyor. Ünlü şarkıcı Rita Ora'nın 55 yaşındaki annesi Vera Ora (Saatçihu) bir süre önce kelimenin tam anlamıyla bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Üç çocuk annesi Vera Ora, ailesi ile çıktığı tatilden paylaşımlarda bulundu. Rita Ora gibi yatın güvertesinde çekilen pozunu sosyal medya sayfasından paylaşan Vera Ora'ya beğeni ve yorum yağdı.İşte Rita Ora'nın güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran annesi Vera Ora...