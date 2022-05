Giriş Tarihi: 03.05.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 13:31

Roman'ın sevimli halleri kalpleri ısıttı! Öykü Karayel ve Can Bonomo'dan oğulları Roman ile bayram pozu!

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlenerek nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Öykü Karayel ve Can Bonomo, 2021'de oğulları Roman'ı kucağına aldı. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Oğulları Roman ile sevimli hallerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftine beğeni yağıyor. Son olarak Öykü Karayel ile Can Bonomo oğulları Roman ile bayram paylaşımında bulundu. Roman'ın babasına benzerliği dikkat çekti. İşte Öykü Karayel ile Can Bonomo'dan mutlu aile pozu...