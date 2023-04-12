Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:46

Romantik kutlama! 5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a aşkını haykırdı!

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver'in kızını da Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. 5 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne olmak için gün sayan oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı. Enver'in belirginleşen göbeği gözden kaçmadı. Oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü romantik karelerle kutladı. Çiftin aşk dolu anları ve doğal halleri beğeni topladı.