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Haberler Galeri Romantik kutlama! 5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a aşkını haykırdı!
Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:46

Romantik kutlama! 5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a aşkını haykırdı!

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı. İngiltere'de doğup büyüyen Aslı Enver'in kızını da Londra'da dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu. 5 aylık hamile olan Aslı Enver, karnı burnunda paylaşımıyla sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne olmak için gün sayan oyuncu, arabada çekilen videosunu Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı. Enver'in belirginleşen göbeği gözden kaçmadı. Oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü romantik karelerle kutladı. Çiftin aşk dolu anları ve doğal halleri beğeni topladı.

Romantik kutlama! 5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a aşkını haykırdı!

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'ın doğum gününü "Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutladı.

Romantik kutlama! 5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a aşkını haykırdı!

Güzel oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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Romantik kutlama! 5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a aşkını haykırdı!
Kıbrıslı bir Türk baba ve eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin çocuğu olarak 1984'te dünyaya gelen Aslı Enver, anne olmak için gün sayıyor...
Romantik kutlama! 5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a aşkını haykırdı!

Kendisi de 12 yaşına kadar Londra'da yaşayan güzel oyuncunun, eşi Berkin Gökbudak ile konuşup aldığı ortak karar sonucu kızını İngiltere'de dünyaya getirmeyi planladığı konuşulmuştu.

Romantik kutlama! 5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak’a aşkını haykırdı!

5 aylık hamile olan Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak Londra dönüşü kameralara yakalanmıştı.

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