Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
10:01
Romantik kutlama! Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı
Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan ile dünyaevine girmişti. Çift ilk oğlu Hamza Arda'yı evlendiği yıl, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise 2020 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, 7 yılı geride bıraktı. Arda Turan 7. evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla kutladı.