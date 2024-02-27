Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Romantik kutlama! Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 10:01

Romantik kutlama! Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı

Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan ile dünyaevine girmişti. Çift ilk oğlu Hamza Arda'yı evlendiği yıl, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise 2020 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift, 7 yılı geride bıraktı. Arda Turan 7. evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımlarla kutladı.

Romantik kutlama! Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı

Türk futbolunun efsane futbolcusu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu.

Romantik kutlama! Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı

Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucağına aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Romantik kutlama! Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı

Turan çifti, hem magazin dünyasında hem de sosyal mecralarda sıkça dikkat çekiyor.

Romantik kutlama! Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı

Aslıhan Doğan, sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşamıyla gündemden düşmüyor.

Romantik kutlama! Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı

Turan ise Eyüpspor'un başına geçerek sporculuk kariyerini sürdürüyor.

SON DAKİKA