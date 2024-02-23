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Haberler Galeri Romantik kutlama! İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki aşk tazeledi! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:51

Romantik kutlama! İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki aşk tazeledi! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kaya Kumarki'nin doğum günü paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barışmıştı. Daha önce yeni yıla birlikte giren çift bu kez de Duygu Kaya Kumarki'nin doğum gününde bir araya geldi. Ünlü çift verdikleri aşk pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte tüm detaylar...

Romantik kutlama! İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki aşk tazeledi! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Duygu Kaya Kumarki'nin doğum günü paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki verdikleri aşk pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Romantik kutlama! İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki aşk tazeledi! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında anlaşmalı boşandığı Duygu Kumarki ile barıştı. Çift yeni yıla beraber girdi… Hacıoğlu, geçen kasımda eski eşi için "Seni hep sevdim, daima seveceğim" paylaşımı yapmıştı. Çiftin, İsmail Hacıoğlu'nun ihaneti nedeniyle boşandığı iddia edilmişti.

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Romantik kutlama! İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki aşk tazeledi! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya damga vurdu!

İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu.

Romantik kutlama! İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki aşk tazeledi! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğine 2020 yılında gölge düşmüştü.

Romantik kutlama! İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki aşk tazeledi! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya damga vurdu!

İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki, evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti.

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