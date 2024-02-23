Romantik kutlama! İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kaya Kumarki aşk tazeledi! Sarmaş dolaş pozları sosyal medyaya damga vurdu!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında anlaşmalı boşandığı Duygu Kumarki ile barıştı. Çift yeni yıla beraber girdi… Hacıoğlu, geçen kasımda eski eşi için "Seni hep sevdim, daima seveceğim" paylaşımı yapmıştı. Çiftin, İsmail Hacıoğlu'nun ihaneti nedeniyle boşandığı iddia edilmişti.