Romantizm doruklarda! Aslı Enver ile eşinden Sevgililer Günü'nde aşk pozları... "Mutlulukları yüzlerinden okunuyor"

Giriş Tarihi: 15.02.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
08:38
Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak mutluluğun resmini çizdi! Güzel oyuncu Aslı Enver ile eşinin Sevgililer Günü pozları sosyal medyanın en beğenilenlerinden oldu! Geçtiğimiz aylarda anne olan Aslı Enver'in hayranları oyuncunun kızı Elay ile paylaşımlarını adeta iple çekiyor... Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile kısa sürede evlenmeye karar vermiş çift mutluluklarını bebekle taçlandırmıştı. Güzel anne Aslı Enver'in minik kızı Elay ile paylaşımlarına "Sana annelik çok yakıştı" "En güzel anne" yorumları yağarken eşi ile aşk pozlarına ise "Mutlulukları yüzlerinden okunuyor" yorumları yapıldı. İşte Sevgililer Günü'nde eşi ile romantik yemeğe çıkan Aslı Enver'in aşk dolu paylaşımları...