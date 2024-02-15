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Haberler Galeri Romantizm doruklarda! Aslı Enver ile eşinden Sevgililer Günü'nde aşk pozları... "Mutlulukları yüzlerinden okunuyor"
Giriş Tarihi: 15.02.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 08:38

Romantizm doruklarda! Aslı Enver ile eşinden Sevgililer Günü'nde aşk pozları... "Mutlulukları yüzlerinden okunuyor"

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak mutluluğun resmini çizdi! Güzel oyuncu Aslı Enver ile eşinin Sevgililer Günü pozları sosyal medyanın en beğenilenlerinden oldu! Geçtiğimiz aylarda anne olan Aslı Enver'in hayranları oyuncunun kızı Elay ile paylaşımlarını adeta iple çekiyor... Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile kısa sürede evlenmeye karar vermiş çift mutluluklarını bebekle taçlandırmıştı. Güzel anne Aslı Enver'in minik kızı Elay ile paylaşımlarına "Sana annelik çok yakıştı" "En güzel anne" yorumları yağarken eşi ile aşk pozlarına ise "Mutlulukları yüzlerinden okunuyor" yorumları yapıldı. İşte Sevgililer Günü'nde eşi ile romantik yemeğe çıkan Aslı Enver'in aşk dolu paylaşımları...

Romantizm doruklarda! Aslı Enver ile eşinden Sevgililer Günü’nde aşk pozları... Mutlulukları yüzlerinden okunuyor

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak ile evlenmişti.

Romantizm doruklarda! Aslı Enver ile eşinden Sevgililer Günü’nde aşk pozları... Mutlulukları yüzlerinden okunuyor

Çift mutluluklarını bebekle taçlandırmıştı.

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Romantizm doruklarda! Aslı Enver ile eşinden Sevgililer Günü’nde aşk pozları... Mutlulukları yüzlerinden okunuyor

Aslı Enver ile eşi Berkin Gökbudak mutluluğun resmini çizdi! Güzel oyuncu Aslı Enver ile eşinin Sevgililer Günü pozları sosyal medyanın en beğenilenlerinden oldu!

Romantizm doruklarda! Aslı Enver ile eşinden Sevgililer Günü’nde aşk pozları... Mutlulukları yüzlerinden okunuyor

İşte Sevgililer Günü'nde eşi ile romantik yemeğe çıkan Aslı Enver'in aşk dolu paylaşımları...

Romantizm doruklarda! Aslı Enver ile eşinden Sevgililer Günü’nde aşk pozları... Mutlulukları yüzlerinden okunuyor

Aslı Enver'in eşi ile aşk pozlarına "Mutlulukları yüzlerinden okunuyor" yorumları yapıldı.

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