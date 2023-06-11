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Haberler Galeri Romantizm dorukta! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris’te aşk tazeledi!
Giriş Tarihi: 11.06.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 09:00

Romantizm dorukta! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris’te aşk tazeledi!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre önce kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelen, çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü. Jet hızıyla iddiaları yalanlayan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutladı. Son olarak ise Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris'te aşk tazeledi. Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'e olan aşkını ise böyle hayırdı...

Romantizm dorukta! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris’te aşk tazeledi!

Seda Sayan, geçen yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu. Seda Sayan, son olarak eşiyle aşk paylaşımı yaptı. Ünlü çiftin Paris paylaşımına beğeni yağdı...

Romantizm dorukta! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris’te aşk tazeledi!

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.

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Romantizm dorukta! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris’te aşk tazeledi!

KAVGA İDDİASI OLAY OLMUŞTU

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, geçen aylarda ise kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelmişti. Çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü.

Romantizm dorukta! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris’te aşk tazeledi!

Seda Sayan, sosyal medyada hızla yayılan dedikodulara '2. Sayfa' programında cevap vermişti. Olayın perde arkasını anlatan Sayan, şunları söylemişti:

Romantizm dorukta! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris’te aşk tazeledi!

"Biz hafta sonu Hatay'daydık, dönmemiz akşam dokuzu buldu. Valizleri yerleştirdiğimiz odaya girdim bir baktım evin camı patlamış... Hemen odaya Çağlar'ı çağırdım, 'Nazara bak, koca balkon camı patlamış' demişti.

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