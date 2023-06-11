Romantizm dorukta! Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris’te aşk tazeledi!

Giriş Tarihi: 11.06.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 09:00

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre önce kavga ettikleri iddialarıyla gündeme gelen, çıkan kavgada Ökten'in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu öne sürülmüştü. Jet hızıyla iddiaları yalanlayan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde eşi Çağlar Ökten ile evliliklerindeki birinci yılını kutladı. Son olarak ise Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten Paris'te aşk tazeledi. Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'e olan aşkını ise böyle hayırdı...