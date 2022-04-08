Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:31

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Bu kadarını kimse beklemiyordu! Sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız adeta yıllara meydan okuyor. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…