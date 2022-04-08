Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Bu kadarını kimse beklemiyordu! Sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:31

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Bu kadarını kimse beklemiyordu! Sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız adeta yıllara meydan okuyor. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia'nın yıllar içindeki değişimi…

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Bu kadarını kimse beklemiyordu! Sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti

Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Bu kadarını kimse beklemiyordu! Sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Bu kadarını kimse beklemiyordu! Sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti

90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 50 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Bu kadarını kimse beklemiyordu! Sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti

Thalia Kimdir?

Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur. Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyuncudur.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Bu kadarını kimse beklemiyordu! Sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti

Mezzo-soprano sese sahip, Latin müziğinin en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilir. Müzik kariyerine 80'lerin başında Din Din adlı bir çocuk grubunun solisti olarak başladı.

SON DAKİKA