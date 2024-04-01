Giriş Tarihi: 01.04.2024 07:10
Ruhsar'ın 'Gözüm Abla'sı, Perihan Abla'nın 'Meraklı Melahat'ı... 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali "zaman kimseye acımıyor" dedirtti!
Şimdilerde 75 yaşında olan Tuluğ Çizgen özellikle 80'li yıllarda yayınlanan Perihan Abla dizisinde oynadığı 'Meraklı Melahat' karakteri ile hafızalara kazındı. Sonrasında yine komedi dizilerinin vazgeçilmezi haline gelen oyuncu Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti. Yeşilçam filmlerinden de hatırladığımız ve geniş kitlelerce tanınıp sevilen Tuluğ Çizgen'in önceki yıllarda katıldığı televizyon programındaki estetikli görüntüsü çok konuşulmuştu. Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı. Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...