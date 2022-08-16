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Haberler Galeri Rüya balayı bitti! Ebru Şahin ile Cedi Osman yeni evleri için hazırlıklara başladı! Ünlü çift bakın nerede yaşayacak!
Giriş Tarihi: 16.08.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 07:56

Rüya balayı bitti! Ebru Şahin ile Cedi Osman yeni evleri için hazırlıklara başladı! Ünlü çift bakın nerede yaşayacak!

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya'da nikah masasına oturmuştu. Balayı için Seyşeller'e, ardından İtalya'ya oradan Çeşme'ye dönen ikilinin tatili bitti. Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, şu sıralar Amerika'ya taşınmak için hazırlıklara başladı. Ünlü çift, Cedi Osman'ın 18 Ekim'de ligi başlamadan yeni evlerine yerleşecek. Cedi Osman ile Ebru Şahin bakın nerede yaşayacak...

BÜLENT CANKURT
Rüya balayı bitti! Ebru Şahin ile Cedi Osman yeni evleri için hazırlıklara başladı! Ünlü çift bakın nerede yaşayacak!

Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından Ebru Şahin ile NBA'deki gururumuz Cedi Osman, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Rüya balayı bitti! Ebru Şahin ile Cedi Osman yeni evleri için hazırlıklara başladı! Ünlü çift bakın nerede yaşayacak!

NBA yıldızı Cedi Osman ile atv'nin sevilen dizisi 'Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya'da nikah masasına oturmuştu.

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Rüya balayı bitti! Ebru Şahin ile Cedi Osman yeni evleri için hazırlıklara başladı! Ünlü çift bakın nerede yaşayacak!

Ünlü çift ardından 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmıştı.

Rüya balayı bitti! Ebru Şahin ile Cedi Osman yeni evleri için hazırlıklara başladı! Ünlü çift bakın nerede yaşayacak!

Balayı için Seyşeller'e, ardından İtalya'ya giden çift, aşklarının başladığı Çeşme'ye dönüp balayına devam etmişti.

Rüya balayı bitti! Ebru Şahin ile Cedi Osman yeni evleri için hazırlıklara başladı! Ünlü çift bakın nerede yaşayacak!

Tam da ünlü çift için 'bitmeyen balayı' yapmışlar diyecektim ki, önceki gün Kozyatağı'nda, o meşhur otomobilinin içinde Cedi Osman'ı gördüm.

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