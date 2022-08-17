Giriş Tarihi: 17.08.2022 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
10:54
Rüya balayı bitti! Oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman yeni evleri için hazırlıklara başladı! Ünlü çift bakın nerede yaşayacak!
Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya'da nikah masasına oturmuştu. Balayı için Seyşeller'e, ardından İtalya'ya oradan Çeşme'ye dönen ikilinin tatili bitti. Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, şu sıralar Amerika'ya taşınmak için hazırlıklara başladı. Ünlü çift, Cedi Osman'ın 18 Ekim'de ligi başlamadan yeni evlerine yerleşecek. Cedi Osman ile Ebru Şahin bakın nerede yaşayacak...