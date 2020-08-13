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Haberler Galeri Saba Tümer "Saldırıya uğradım" dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!

"" dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!

Kahkahalarıyla meşhur ünlü sunucu "" dediği fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Saba Tümer hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gittiği bir mekanda siyah kuğulardan çok etkilenen ve onları sevmek isteyen Saba Tümer hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve kuğunun saldırısına uğradı. Zor anlar yaşayan Saba Tümer o anları takipçileriyle paylaştı. İşte Saba Tümer'in ile imtihanı...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 12:25
Saba Tümer Saldırıya uğradım dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!

Kahkahalarıyla meşhur ünlü sunucu "" dediği fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Saba Tümer hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Saba Tümer Saldırıya uğradım dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!

Normalleşme sürecinin başlamasıyla tatile çıkan , Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

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Saba Tümer Saldırıya uğradım dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!

Gittiği bir mekanda siyah kuğulardan çok etkilenen ve onları sevmek isteyen hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve kuğunun saldırısına uğradı.

Saba Tümer Saldırıya uğradım dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!

Zor anlar yaşayan o anları takipçileriyle paylaştı. İşte Saba Tümer'in ile imtihanı...

Saba Tümer Saldırıya uğradım dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!

Bir yandan kendisini saldırıdan kurtarmak isterken bir yandan da meşhur kahkahalarını atan Tümer o anları şu satırlarla paylaştı: "Resmen saldırısına uğradım! Videoya çekebilselerdi kopacaktık…"

Saba Tümer Saldırıya uğradım dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!
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Saba Tümer Saldırıya uğradım dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!
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