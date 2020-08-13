Saba Tümer Saldırıya uğradım dedi o anları sosyal medyadan paylaştı! Saba Tümer neye uğradığını şaşırdı!

Kahkahalarıyla meşhur ünlü sunucu Saba Tümer "saldırıya uğradım" dediği fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Saba Tümer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gittiği bir mekanda siyah kuğulardan çok etkilenen ve onları sevmek isteyen Saba Tümer hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve kuğunun saldırısına uğradı. Zor anlar yaşayan Saba Tümer o anları takipçileriyle paylaştı. İşte Saba Tümer'in siyah kuğu ile imtihanı...
Giriş Tarihi: 13.08.2020
12:22
Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
12:25
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