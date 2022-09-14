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Haberler Galeri Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı!. Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga'nın son hali...
Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 10:11

Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı!. Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga'nın son hali...

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı!. Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga’nın son hali...

Defalarca izlememize rağmen hala kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı!. Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga’nın son hali...

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı.

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Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı!. Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga’nın son hali...

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı!. Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga’nın son hali...

Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı!. Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga’nın son hali...

İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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