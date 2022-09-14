Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeline yıllar acımadı!. Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga’nın son hali...

Usta isimleri bir arada izlediğimiz unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı.