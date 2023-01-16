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Haberler Galeri Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 06:28

Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!

Usta isimleri bir araya toplayan Yeşilçamın unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile bile hala ilgiyle izleniyor. Kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan Sevda Aktolga değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Hababam Sınıfı'nda 4 kız öğrenciden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Sevda Aktolga, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde de Selma rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı.

Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

İşte Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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