Giriş Tarihi: 28.04.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 07:37

Şaban Oğlu Şaban'ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga'ya yıllar acımadı!

Usta isimleri bir araya toplayan Yeşilçamın unutulmaz filmlerden Şaban Oğlu Şaban filmi tekrarları ile bile hala ilgiyle izleniyor. Kahkahalar attıran yapımların başrolünde yer alan Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin güzeli Selma'nın son hali sosyal medyada merak konusu oldu. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını şaşırttı. Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...