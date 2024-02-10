Şaban Oğlu Şaban’ın paylaşılamayan güzeliydi! Sevda Aktolga’ya yıllar acımadı!

Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi filmlerde rol alan Sevda Aktolga değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Hababam Sınıfı'nda 4 kız öğrenciden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.