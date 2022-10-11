Giriş Tarihi: 11.10.2022 15:14
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
15:18
Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70'ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! "Hindistan'da düğüne gider gibi"
Sabancıların gelini Nazlı Kayı "70's party" notuyla mavi elbisesiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Nazlı Kayı sosyal medya kullanıcılarından gelen kötü yorumlardan nasibini aldı. Kayı'ya bir takipçileri "Hindistanda düğüne gider gibi", "Modernlikten ve zariflikten uzak", "Ne kadar rüküşsün" yorumlarını yazdı.