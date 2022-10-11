Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70'ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! "Hindistan'da düğüne gider gibi"

Nazlı Kayı sosyal medya kullanıcılarından gelen kötü yorumlardan nasibini aldı.

Kayı'ya takipçilerinden "Hiç beğenemedim,rüküş görünüyor", "Hindistanda düğüne gider gibi", "Maalesef saçlar ve ayakkabılar çok kötü", "Modernlikten ve zariflikten uzak", "Sokakta bulsam giymem o ayakkabı ve elbiseyi", "Ne kadar rüküşsün" yorumları geldi.