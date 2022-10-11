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Haberler Galeri Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70'ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! "Hindistan'da düğüne gider gibi"
Giriş Tarihi: 11.10.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 15:18

Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70'ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! "Hindistan'da düğüne gider gibi"

Sabancıların gelini Nazlı Kayı "70's party" notuyla mavi elbisesiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Nazlı Kayı sosyal medya kullanıcılarından gelen kötü yorumlardan nasibini aldı. Kayı'ya bir takipçileri "Hindistanda düğüne gider gibi", "Modernlikten ve zariflikten uzak", "Ne kadar rüküşsün" yorumlarını yazdı.

Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70’ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! Hindistan’da düğüne gider gibi

Nazlı Kayı, yaklaşık üç yıl aşk yaşadığı Hacı Sabancı ile 2021'in ekim ayında dünyaevine girmişti.

Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70’ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! Hindistan’da düğüne gider gibi

Ünlü çift, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünün ardından balayını Meksika'da geçirmişti.

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Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70’ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! Hindistan’da düğüne gider gibi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Nazlı Kayı, paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70’ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! Hindistan’da düğüne gider gibi

Kayı son olarak, "70's party" notuyla mavi elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

Sabancıların gelini Nazlı Kayı 70’ler tarzıyla sosyal medyanın diline düştü! Hindistan’da düğüne gider gibi

Nazlı Kayı sosyal medya kullanıcılarından gelen kötü yorumlardan nasibini aldı.

Kayı'ya takipçilerinden "Hiç beğenemedim,rüküş görünüyor", "Hindistanda düğüne gider gibi", "Maalesef saçlar ve ayakkabılar çok kötü", "Modernlikten ve zariflikten uzak", "Sokakta bulsam giymem o ayakkabı ve elbiseyi", "Ne kadar rüküşsün" yorumları geldi.

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