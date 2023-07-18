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Haberler Galeri ‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! 59 yaşındaki Çiğdem Tunç fiziğiyle yıllara meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:02

Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! 59 yaşındaki Çiğdem Tunç fiziğiyle yıllara meydan okuyor!

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Şabaniye' yeniden ekrana gelince oyuncuları da merak konusu oldu. Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç da bunlardan biri. Usta sanatçı Çiğdem Tunç, 40 yılı aşkın süredir karşımızda. Şimdilerde 59 yaşında olan Çiğdem Tunç, sinemaya ilk olarak 1980 yılında çekilen 'Renkli Dünyalar' filmindeki dansıyla adım attı. Kemal Sunal ile başrollerini paylaştığı 'Şabaniye' filmiyle hafızalara kazınan usta sanatçı Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı programlarla da bir döneme damgasını vurdu. İşte sosyal medyada gündem olan Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un son hali

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! 59 yaşındaki Çiğdem Tunç fiziğiyle yıllara meydan okuyor!

1963 yılında İstanbul'da doğan Çiğdem Tunç, 1980 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız proje sığdırdı. Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Şabaniye filmi de bunlardan biri. Şabaniye'de Nazlı karakterini canlandıran usta oyuncu Çiğdem Tunç, yıllar meydan okuyor.

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! 59 yaşındaki Çiğdem Tunç fiziğiyle yıllara meydan okuyor!

Mehmet Ali Erbil ile çeşitli programlarda sunuculuk yapan Tunç; Çılgın Bediş, Neredesin Firuze ve Tatlı Hayat gibi birçok büyük projede kamera karşısına geçti.

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‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! 59 yaşındaki Çiğdem Tunç fiziğiyle yıllara meydan okuyor!

Çiğdem Tunç'un 'Şabaniye' filmiyle ilgili geçtiğimiz yıl yaptığı paylaşım dikkat çekmişti. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Şabaniye' yeniden ekrana gelince oyuncuları da merak konusu oldu.

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! 59 yaşındaki Çiğdem Tunç fiziğiyle yıllara meydan okuyor!

Çiğdem Tunç paylaşımına ' Nazlı… Şabaniye… 1984… Bir takipçim yazmış sağolsun "Şimdi bile çok güzelsiniz " demiş. Çok teşekkür ederim de o "bile" lafına az biraz tepem attı. Biz inatla estetik ameliyat geçirmeyip doğal kaldıkça, siz bizi üç otuzunda filan zannediyorsunuz galiba. Bakın benim devrelerim Hülya, Metin-Ali-Feyyaz ve aynı yaşlarda diğer dostlarımızdır, sizlerin her branşta kamuoyundan tanıdığınız. Bugün geldiğimiz noktada hem dimdik, enerjik ve dipçik gibiyiz hem de çok tecrübe sahibi, ustalık evrelerimizdeyiz. Natürel kalmış insanlarız. Kıymetimizi bilin, sizlerden rica ederim.' notunu eklemişti.

‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! 59 yaşındaki Çiğdem Tunç fiziğiyle yıllara meydan okuyor!

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