‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! 59 yaşındaki Çiğdem Tunç fiziğiyle yıllara meydan okuyor!

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden 'Şabaniye' yeniden ekrana gelince oyuncuları da merak konusu oldu. Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç da bunlardan biri. Usta sanatçı Çiğdem Tunç, 40 yılı aşkın süredir karşımızda. Şimdilerde 59 yaşında olan Çiğdem Tunç, sinemaya ilk olarak 1980 yılında çekilen 'Renkli Dünyalar' filmindeki dansıyla adım attı. Kemal Sunal ile başrollerini paylaştığı 'Şabaniye' filmiyle hafızalara kazınan usta sanatçı Çiğdem Tunç, Mehmet Ali Erbil ile yaptığı programlarla da bir döneme damgasını vurdu. İşte sosyal medyada gündem olan Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un son hali…