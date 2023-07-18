‘Şabaniye’nin Nazlı’sı Çiğdem Tunç gençlik iksiri içmiş gibi! 59 yaşındaki Çiğdem Tunç fiziğiyle yıllara meydan okuyor!

Çiğdem Tunç paylaşımına ' Nazlı… Şabaniye… 1984… Bir takipçim yazmış sağolsun "Şimdi bile çok güzelsiniz " demiş. Çok teşekkür ederim de o "bile" lafına az biraz tepem attı. Biz inatla estetik ameliyat geçirmeyip doğal kaldıkça, siz bizi üç otuzunda filan zannediyorsunuz galiba. Bakın benim devrelerim Hülya, Metin-Ali-Feyyaz ve aynı yaşlarda diğer dostlarımızdır, sizlerin her branşta kamuoyundan tanıdığınız. Bugün geldiğimiz noktada hem dimdik, enerjik ve dipçik gibiyiz hem de çok tecrübe sahibi, ustalık evrelerimizdeyiz. Natürel kalmış insanlarız. Kıymetimizi bilin, sizlerden rica ederim.' notunu eklemişti.