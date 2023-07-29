Giriş Tarihi: 29.07.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 15:56

Saçkırana yakalanan Işın Karaca son halini paylaştı! 'Hastalığım bu noktaya geldi' demişti...

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir paylaşımda bulunmuştu. Saçsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Karaca, saçkırana yakalandığını duyurmuştu. Hastalığıyla sevenlerini derinden üzen şarkıcı, "Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok kirpiklerim de" ifadeleri ile sağlık durumunu anlatmıştı. Son olarak Işın Karaca, sahneye hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı. Peruk taktığı anları anbean yayınlayan Işın Karaca, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. İşte saçkırana yakalanan Işın Karaca'nın son hali...