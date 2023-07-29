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Haberler Galeri Saçkırana yakalanan Işın Karaca son halini paylaştı! 'Hastalığım bu noktaya geldi' demişti...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 15:56

Saçkırana yakalanan Işın Karaca son halini paylaştı! 'Hastalığım bu noktaya geldi' demişti...

50 yaşındaki ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir paylaşımda bulunmuştu. Saçsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Karaca, saçkırana yakalandığını duyurmuştu. Hastalığıyla sevenlerini derinden üzen şarkıcı, "Gördüğünüz üzere saçım yok, kaşlarım yok kirpiklerim de" ifadeleri ile sağlık durumunu anlatmıştı. Son olarak Işın Karaca, sahneye hazırlandığı anları takipçileriyle paylaştı. Peruk taktığı anları anbean yayınlayan Işın Karaca, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. İşte saçkırana yakalanan Işın Karaca'nın son hali...

Saçkırana yakalanan Işın Karaca son halini paylaştı! ’Hastalığım bu noktaya geldi’ demişti...

Ünlü sanatçı Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir gelişmeyi açıklamıştı. Karaca, saçkıran hastalığına yakalandığını yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu.

Saçkırana yakalanan Işın Karaca son halini paylaştı! ’Hastalığım bu noktaya geldi’ demişti...

Ünlü sanatçı Işın Karaca, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir gelişmeyi açıklamıştı. Karaca, saçkıran hastalığına yakalandığını yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu.

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Saçkırana yakalanan Işın Karaca son halini paylaştı! ’Hastalığım bu noktaya geldi’ demişti...

Son hali merak edilen sanatçı, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Saçkırana yakalanan Işın Karaca son halini paylaştı! ’Hastalığım bu noktaya geldi’ demişti...

Saçkırana yakalanan Işın Karaca, sahneye hazırlandığı anları anbean hayranlarıyla paylaştı.

Saçkıran hastalığına yakalanmıştı! Işın Karaca peruksuz halini paylaştı | Video

Saçkırana yakalanan Işın Karaca son halini paylaştı! ’Hastalığım bu noktaya geldi’ demişti...

Sahneye çıkmadan önce makyaj yapılan anları paylaşan Karaca'nın peruk taktığı görüldü.

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