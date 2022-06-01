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Haberler Galeri Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Denizkızı Melis ‘Limonata yapalım mı?’ dedi sosyal medyayı çalkaladı
Giriş Tarihi: 01.06.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 20:58

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Denizkızı Melis ‘Limonata yapalım mı?’ dedi sosyal medyayı çalkaladı

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'da 1.5 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Melis Sezen'in sarı kombiniyle verdiği pozları sosyal medyada gündem oldu. Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Melis Sezen, düzgün fiziği ve fit halleriyle de hayranlarını mest etti. 'Limonata yapalım mı?' diyen Melis Sezen'e sosyal medyadan yorum yağdı!

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Denizkızı Melis ‘Limonata yapalım mı?’ dedi sosyal medyayı çalkaladı

Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin final yapmasının ardından Bali'de tatil yapan Sezen, pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Melis Sezen, son olarak sarı kombinli karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Denizkızı Melis ‘Limonata yapalım mı?’ dedi sosyal medyayı çalkaladı

Takipçilerine, "Limonata yapalım mı?" diye sordu.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Denizkızı Melis ‘Limonata yapalım mı?’ dedi sosyal medyayı çalkaladı

Melis Sezen'in yorum yağarken, 100 binden fazla da beğeni aldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Denizkızı Melis ‘Limonata yapalım mı?’ dedi sosyal medyayı çalkaladı

Melis Sezen, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Denizkızı Melis ‘Limonata yapalım mı?’ dedi sosyal medyayı çalkaladı

Havuz başında sarı kombiniyle poz veren oyuncu, karenin altına "Limonata yapalım mı?" diye sordu.

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