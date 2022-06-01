Giriş Tarihi: 01.06.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 20:58

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen sarı elbisesiyle göz kamaştırdı! Denizkızı Melis ‘Limonata yapalım mı?’ dedi sosyal medyayı çalkaladı

"Sadakatsiz" dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'da 1.5 milyon takipçiye sahip olan Melis Sezen, yaptığı paylaşımlarla da göz dolduruyor. Melis Sezen'in sarı kombiniyle verdiği pozları sosyal medyada gündem oldu. Duru güzelliğiyle adından söz ettiren Melis Sezen, düzgün fiziği ve fit halleriyle de hayranlarını mest etti. 'Limonata yapalım mı?' diyen Melis Sezen'e sosyal medyadan yorum yağdı!