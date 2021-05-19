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Haberler Galeri Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle aşka geldi! Tarık Emir Tekin ile sevgilisi Sofia dudak dudağa...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 12:49 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 07:21

'in Selçuk'u sevgilisiyle aşka geldi! ile sevgilisi dudak dudağa...

Son dönemin adından söz ettiren genç yeteneklerinden oyuncu , sevgilisiyle gündem oldu. 'in Selçuk'u olarak beğeni toplayan Tarık Emir Tekin'in yabancı sevgilisiyle sosyal medyayı salladı. 23 yaşındaki yakışıklı oyuncu ile paylaşımlarına beğeni yağdı. Sadakatsiz'in Selçuk'u 'nın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte yer aldığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği karakter ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi ile aşk pozları...

Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle aşka geldi! Tarık Emir Tekin ile sevgilisi Sofia dudak dudağa...

Son dönemin adından söz ettiren genç yeteneklerinden oyuncu , sevgilisiyle gündem oldu. 'in Selçuk'u olarak beğeni toplayan Tarık Emir Tekin'in yabancı sevgilisiyle sosyal medyayı salladı.

Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle aşka geldi! Tarık Emir Tekin ile sevgilisi Sofia dudak dudağa...

23 yaşındaki yakışıklı oyuncu 'in sevgilisi ile paylaşımlarına beğeni yağdı.

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Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle aşka geldi! Tarık Emir Tekin ile sevgilisi Sofia dudak dudağa...

'in Selçuk'u 'in sevgilisi 'nın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle aşka geldi! Tarık Emir Tekin ile sevgilisi Sofia dudak dudağa...

İşte yer aldığı dizisinde hayat verdiği karakter ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu 'in sevgilisi ile ...

Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle aşka geldi! Tarık Emir Tekin ile sevgilisi Sofia dudak dudağa...
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