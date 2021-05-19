Sadakatsiz'in Selçuk'u sevgilisiyle aşka geldi! Tarık Emir Tekin ile sevgilisi Sofia dudak dudağa...

Son dönemin adından söz ettiren genç yeteneklerinden oyuncu Tarık Emir Tekin, sevgilisiyle gündem oldu. Sadakatsiz'in Selçuk'u olarak beğeni toplayan Tarık Emir Tekin'in yabancı sevgilisiyle aşk pozları sosyal medyayı salladı. 23 yaşındaki yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia ile paylaşımlarına beğeni yağdı. Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'in sevgilisi Sofia'nın güzelliği sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. İşte yer aldığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği karakter ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi ile aşk pozları...