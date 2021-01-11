Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'un meğer kardeşleri de çok ünlüymüş... İşte Caner Cindoruk'un oyuncu kardeşleri...

Aslen Adanalı olan 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk'un özel hayatını merak eden hayranları sosyal medyadan oyuncuyu markaja aldı. Sadakatsiz dizisi ile ekranlara dönen yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk performansı ile izleyiciden tam not aldı. Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk dizideki yasak aşkı tepkileri çekerken oyunculuğu ile de takdir topladı. Güzel oyuncular Cansu Dere ve Melis Sezen ile başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi ile gündem olan Caner Cindoruk sosyal medyanın da en çok merak edilenlerinden oldu.