Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
10:25
Şafak Sezer'in lüks villası görenleri büyüledi! İşte milyonluk muhteşem evi…
Şafak Sezer'in yazıp oynadığı Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kolpaçino'nun son filmi Kolpaçino 4x4'lük vizyona girdi. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Cem Kılıç, Sadi Celil Cengiz, Buket Dereoğlu, Selim Erdoğan gibi isimler de yer alıyor. Öte yandan Şafak Sezer 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden aldığı villasını satışa çıkarmıştı. Şafak Sezer'in milyonluk malikanesi dekorasyonu ile dikkat çekerken sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte Şafak Sezer'in Toskana Vadisi'ndeki göz kamaştıran evi…