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Haberler Galeri Şafak Sezer'in lüks villası görenleri büyüledi! İşte milyonluk muhteşem evi…
Giriş Tarihi: 15.01.2024 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 10:25

Şafak Sezer'in lüks villası görenleri büyüledi! İşte milyonluk muhteşem evi…

Şafak Sezer'in yazıp oynadığı Türk sinemasının en komik serilerinden biri olarak kabul edilen 'Kolpaçino'nun son filmi Kolpaçino 4x4'lük vizyona girdi. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç, Saba Tümer, Aşkım Kapışmak, Cem Kılıç, Sadi Celil Cengiz, Buket Dereoğlu, Selim Erdoğan gibi isimler de yer alıyor. Öte yandan Şafak Sezer 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden aldığı villasını satışa çıkarmıştı. Şafak Sezer'in milyonluk malikanesi dekorasyonu ile dikkat çekerken sosyal medyada da çok konuşuldu. İşte Şafak Sezer'in Toskana Vadisi'ndeki göz kamaştıran evi…

Şafak Sezer’in lüks villası görenleri büyüledi! İşte milyonluk muhteşem evi…

Şafak Sezer'in sevilen komedi serisinin dördüncü filmi olan " Kolpaçino 4x4'lük" sinema salonlarındaki yerini aldı. Birçok başarılı yapımda yer alan sevilen oyuncu Şafak Sezer, yine gündemden düşmüyor. 53 yaşındaki Şafak Sezer, 'Kolpaçino' filminde hayat verdiği, emlak işleriyle ilgilenen 'Özgür' karakteri nedeniyle evini satamadığını açıklamıştı.

Şafak Sezer’in lüks villası görenleri büyüledi! İşte milyonluk muhteşem evi…

Hadımköy'de milyonluk villasını satılığa çıkaran Sezer, "Evi 3 yıldır satılığa çıkardım fakat rol aldığım filmdeki emlakçı karakterimden dolayı ciddiye almıyorlar beni.

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Şafak Sezer’in lüks villası görenleri büyüledi! İşte milyonluk muhteşem evi…

'Özgür abi evi filmcilere kiraya vermiş' deyip makara yapıyorlar. Beni tanımayan birinin gelip alması lazım, yurtdışından müşteri bekliyorum" demişti.

Şafak Sezer’in lüks villası görenleri büyüledi! İşte milyonluk muhteşem evi…

Şafak Sezer, 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden satın aldığı villasını satışa çıkardı.

Şafak Sezer’in lüks villası görenleri büyüledi! İşte milyonluk muhteşem evi…

Beykoz-Acarkent'teki villasını sattıktan sonra 2011 yılında Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden villa alan ve bu konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olan Şafak Sezer 9 odalı villasını satışa çıkarmıştı.

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