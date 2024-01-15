Şafak Sezer’in lüks villası görenleri büyüledi! İşte milyonluk muhteşem evi…

Beykoz-Acarkent'teki villasını sattıktan sonra 2011 yılında Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden villa alan ve bu konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olan Şafak Sezer 9 odalı villasını satışa çıkarmıştı.