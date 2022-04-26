Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:47
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
09:48
Safiye Soyman Seda Sayan'ı düğününde solladı! Sosyal medyada yorum yağdı: "Safiye disko topuna dönmüş"
Ünlü sanatçı Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten, dün akşam Beşiktaş Swiss Otel The Bosphourus'da gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Seda Sayan'ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in nikah şahitliğini ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. 7. kez nikah masasına oturan Sayan'ın düğününe ise hiç beklenmedik bir isim damga vurdu. Yıldız detaylı bir takım giyen Safiye Soyman'ı görenler, adeta gelini unuttu. Safiye Soyman, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte Safiye Soyman'ın kıyafetine gelen birbirinden komik yorumlar...