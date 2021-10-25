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Haberler Galeri Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu
Giriş Tarihi: 25.10.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 16:05

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı filtreli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Safiye Soyman, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Safiye Soyman, son olarak Boğaz'a bakan evini takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi. İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi. Ev dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtmişti. İşte merak edenler için Safiye Soyman'ın Boğaz'a bakan süper lüks, göz kamaştıran evi …

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Yakın arkadaşı Seda Sayan'la yaptığı Photoshop'lu paylaşımlarla sosyal medyada çok konuşulan Safiye Soyman süper lüks evini takipçileriyle paylaşmıştı.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'daki evininin eşyalarını yenileyen Safiye Soyman, Youtube kanalında ev turu yapmıştı.

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Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi.

Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Ev dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtmişti.

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