Safiye Soyman’ın Boğaz’a bakan süper lüks evi görenleri adeta büyüledi! Göz kamaştıran evi sosyal medyada gündem oldu

Yakın dostu Seda Sayan'la yaptığı filtreli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Safiye Soyman, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Safiye Soyman, son olarak Boğaz'a bakan evini takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, İstanbul'daki evinin eşyalarını Bodrum'a yazlığına gönderdi. İstanbul'daki evinde değişikliğe giden Soyman, gri tonlarda eşyalara ağırlık verdi. Ev dayama döşeme işlerine çok meraklı olduğunu söyleyen Soyman akşamları Boğaz manzarasına karşı keyif yaptığını belirtmişti. İşte merak edenler için Safiye Soyman'ın Boğaz'a bakan süper lüks, göz kamaştıran evi …