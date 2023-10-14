Giriş Tarihi: 14.10.2023 13:41
Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
13:56
Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraf: Evlerini bilmem merak etmiyorum!
Safiye Soyman'ın uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Faik Öztürk katıldığı bir programda özel hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayatında 3 kadın olduğunu dile getiren Faik Öztürk, Safiye Soyman'a ve iki kız kardeşine çok düşkün olduğunu dile getirdi. Faik Öztürk, iki oğlu olduğunu söylerken çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.