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Haberler Galeri Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraf: Evlerini bilmem merak etmiyorum!
Giriş Tarihi: 14.10.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 13:56

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraf: Evlerini bilmem merak etmiyorum!

Safiye Soyman'ın uzun yıllardır hayat arkadaşlığını yapan ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Faik Öztürk katıldığı bir programda özel hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hayatında 3 kadın olduğunu dile getiren Faik Öztürk, Safiye Soyman'a ve iki kız kardeşine çok düşkün olduğunu dile getirdi. Faik Öztürk, iki oğlu olduğunu söylerken çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ten çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraf: Evlerini bilmem merak etmiyorum!

Magazin dünyasının sempatik çiftleri arasında gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk uzun yıllardır birbirlerine hayat arkadaşlığı yapıyor.

Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ten çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraf: Evlerini bilmem merak etmiyorum!

Faik Öztürk eğlenceli kimliğiyle, hayat arkadaşı olan Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'a sahnede de eşlik ediyor.

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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ten çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraf: Evlerini bilmem merak etmiyorum!

Faik Öztürk son olarak katıldığı bir programda özel hayatı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ten çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraf: Evlerini bilmem merak etmiyorum!

Hayatında 3 kadın olduğunu dile getiren Faik Öztürk, Safiye Soyman'a ve iki kız kardeşine çok düşkün olduğunu dile getirdi.

Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ten çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraf: Evlerini bilmem merak etmiyorum!

Faik Öztürk, iki oğlu olduğunu söylerken çocuklarıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

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