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Haberler Galeri ‘Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu Adana’ya yerleşiyor!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 10:54

Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu Adana’ya yerleşiyor!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın Umut Evirgen'le aşk yaşaması magazin gündemine damga vurmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizisinin çekimleri için ocak ayına kadar Adana'da kalacak olan Serenay Sarıkaya, otelde konaklamak yerine ev arayışına girmiş. Adana'nın çiftlik evlerine hayran kalan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şimdilerde rahatça kalabileceği bir çiftlik evi arıyormuş.

‘Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu Adana’ya yerleşiyor!

Serenay Sarıkaya, başrolünü Burak Deniz'le paylaştığı 'Şahmeran' dizisi için Adana'ya gitmişti. Ocak ayına kadar burada kalacak oyuncunun çiftlik evlerine hayran kaldığı öğrenildi. Sarıkaya, şimdilerde rahatça kalabileceği bir çiftlik evi arıyor.

‘Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu Adana’ya yerleşiyor!

Ünlüoyuncu sık sık Adana'dan paylaşım yapıyor.

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‘Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu Adana’ya yerleşiyor!

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; ocak ayına kadar Adana'da kalacak olan Serenay Sarıkaya, otelde konaklamak yerine ev arayışına girmiş. Adana'nın çiftlik evlerine hayran kalan güzel oyuncu, şimdilerde rahatça kalabileceği bir çiftlik evi arıyormuş.

‘Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu Adana’ya yerleşiyor!

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve dijital platformda yayınlanacak olan bir projeyi kabul eden Sarıkaya, son olarak sosyal medya hesabından saçları yapılırken aynadan çektiği pozlarını paylaştı.

‘Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu Adana’ya yerleşiyor!

Oyuncu Serenay Sarıkaya (29) ile Melisa Şenolsun'dan ayrılan işletmeci Umut Evirgen'in (32) aşk yaşadığı iddiaları bir süredir magazin gündemindeydi.

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