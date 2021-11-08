‘Şahmeran’ın yıldızı Serenay Sarıkaya’nın yeni adresi belli oldu! Güzel oyuncu Adana’ya yerleşiyor!

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın Umut Evirgen'le aşk yaşaması magazin gündemine damga vurmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Serenay Sarıkaya, 'Şahmeran' adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizisinin çekimleri için ocak ayına kadar Adana'da kalacak olan Serenay Sarıkaya, otelde konaklamak yerine ev arayışına girmiş. Adana'nın çiftlik evlerine hayran kalan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şimdilerde rahatça kalabileceği bir çiftlik evi arıyormuş.