Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
15:51
Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! 'Armut böyle dibine düştü'
Türk sinemasında kendine özgü tiplemeleriyle öne çıkan duayen sanatçı Öztürk Serengil'in vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Kızı Seren Serengil, babasının ölüm yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşım yaptı. Türk sinemasının unutulmaz ismi Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte Seren Serengil'in yürek burkan o paylaşımı…