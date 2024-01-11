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Haberler Galeri Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! 'Armut böyle dibine düştü'
Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 15:51

Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! 'Armut böyle dibine düştü'

Türk sinemasında kendine özgü tiplemeleriyle öne çıkan duayen sanatçı Öztürk Serengil'in vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Kızı Seren Serengil, babasının ölüm yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşım yaptı. Türk sinemasının unutulmaz ismi Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte Seren Serengil'in yürek burkan o paylaşımı…

Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! ’Armut böyle dibine düştü’

Türk sinemasına ve sahnelere damga vuran usta sanatçı Öztürk Serengil'in vefatının üzerinden 25 yıl geçti. Kızı Seren Serengil, babasının ölüm yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! ’Armut böyle dibine düştü’

Babasına olan özlemini ve hayranlığını dile getiren Seren Serengil yıllar önce çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından şu notla yayınladı:

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Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! ’Armut böyle dibine düştü’

'ARMUT BÖYLE DİBİNE DÜŞTÜ'

"O kadar uzaktan çekilmiş bir fotoğraf ki ama en sevdiklerimden... Babamın sahnesine zorla çıkmak istediğim, Ajda şarkılarını söylediğim, bale müsamereden kalma İspanyol kıyafetimle çıkmak için kuliste ciyak ciyak ağladığım günlerden biri... 'Armut böyle dibine düştü' derdin.

Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! ’Armut böyle dibine düştü’

Canım babacığım bugün seni kaybettiğimiz gün... Ama senin evladın olmanın ayrıcalığını, gururunu, mutluluğunu yaşayarak bir ömür geçirttin bize... Mekanın cennettir.

Sahneye çıkmak için çok ağladım! Seren Serengil babası Öztürk Serengil’i duygusal sözlerle andı! ’Armut böyle dibine düştü’

Ne kadar sevilen, ne kadar anılan, ne kadar taklit ve takip edilen bir adammışsın. Ne çok insana iyiliklerin dokunmuş, hala insanlar bana ulaşıp 'baban bana bu vermişti, bana bunu almıştı' diyor.

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